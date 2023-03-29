В Улан-Удэ СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых

Близкие осуждённых узнали, что происходит за колючей проволокой
В улан-удэнском СИЗО №1 прошёл День открытых дверей для родственников осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.
- Гости посетили помещения отрядов хозяйственного обслуживания. Затем в актовом зале им показали видео о проводимых культурно-массовых мероприятиях. Ролики подготовили осуждённые, входящие в состав кружка художественной самодеятельности, театрального кружка и кружка декоративно-прикладного творчества, - сообщает УФСИН по Бурятии.
После этого осуждённые смогли пообщаться со своими родными и близкими в неформальной обстановке.
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