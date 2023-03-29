Одной из лучших была признана участковая избирательная комиссия №850 Советского района
Итоги межрегионального конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию были подведены 27 марта в Благовещенске. Были определены семь лучших УИК Дальнего Востока. Участковая избирательная комиссия №850 Советского района Улан-Удэ стала лучшей от Бурятии.
- В конкурсе мы участвовали впервые. Большая честь представлять Республику Бурятия на межрегиональном конкурсе, стать одной из лучших комиссий Дальнего Востока. Я благодарна всей нашей команде за сплочённую и усердную работу, - сказала Надежда Жаркая, член УИК №850.
В составе комиссии работали сотрудницы отдела по жилищным вопросам и обращениям граждан администрации Советского района Надежда Жаркая и Софья Будаева.
Конкурс проходил в два этапа: на первом этапе все избирательные комиссии прошли дистанционное тестирование по вопросам деятельности участковых избирательных комиссий при проведении выборов. На втором этапе были представлены материалы о работе участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления.
Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в отборочном этапе конкурса от Бурятии принимали участие 20 участковых избирательных комиссий.
УИК из Улан-Удэ стала победителем межрегионального конкурса
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