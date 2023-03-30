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В Забайкалье развернётся всероссийский фестиваль по сапбордингу

В Забайкалье развернётся всероссийский фестиваль по сапбордингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в нескольких дисциплинах

Всероссийский фестиваль по сапбордингу «ЗабСап» пройдёт с 14 по 16 июля на озере Арахлей в Забайкальском крае – это ежегодное мероприятие для спортсменов и любителей сапбординга.

- У нас появилась новая дисциплина, в которой участники будут преодолевать дистанцию, лёжа на сапборде без применения весла. Эту дисциплину мы подсмотрели на чемпионате мира по сапбордингу. Мероприятие продлится традиционно три дня. Старт пройдёт 14 июля. Можно принимать участие как в один день, так и все три дня. В прошлом году было 65 участников, в этом году мы планируем увеличить количество за счёт расширения и улучшения условий пребывания спортсменов на базах. Традиционно для участников из отдалённых районов и других регионов предоставляют проживание, завтраки, а также трансфер до места проведения соревнований, - рассказал организатор соревнований Юрий Скоробогатов.

Фестиваль пройдёт в нескольких дисциплинах. В категории «Prone» участнику необходимо будет преодолеть дистанцию формата «Спринт» без использования весла, дистанция составляет 100 метров. В любительской гонке предусмотрено прохождение дистанции в 100 метров формата «Спринт», стоя или сидя на доске. В спортивной гонке необходимо пройти дистанцию в 200 метров формата «Спринт», стоя на доске. В гонке профессионалов ожидается прохождение дистанции 1000 метров формата «Спринт», стоя на доске. Также состоится общий зачёт на кубок губернатора, общая дистанция в котором составляет 100 метров.

- Приглашаем всех желающих. Есть дисциплины, где опыт абсолютно не нужен. Всё необходимое мы выдадим: сапборд, спасательный жилет. Если приехать в первый день, будет возможность и потренироваться. Победители и призёры прошлых лет не могут принимать участие в любительской гонке в этом году, - добавил организатор.

В соревнованиях могут принять участие спортсмены от 8 лет. Для участников и зрителей будет организован транспорт из Читы до места проведения фестиваля и обратно. Мероприятие состоится на озере Арахлей.

Для регистрации участникам необходимо отправить заявку на электронную почту: [email protected] с пометкой «ЗапСап2023» до 1 июля. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Возрастное ограничение: 6+.
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