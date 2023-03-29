Пять из них золотые
С 21 по 24 марта во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. В бассейне спорткомплекса «Олимпиец» соревновалось свыше 350 пловцов из 10 регионов Дальнего Востока.
Бурятию представили 8 спортсменов республиканской спортивной школы плавания: Ксения Зубакина, Валерия Васильева, Дарья Сафронова, Юлия Конечных, Михаил Пушников, Сергей Иванов, Анастасия Серебренникова и Влада Таушканова.
Ксения Зубакина завоевала пять золотых медалей на дистанциях 50, 100, 200, 400, 1500 метров вольным стилем, а также 1 серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Остальным спортсменам, к сожалению, не удалось завоевать призовые места. Об этом сообщает пресс-служба РСШП.
Пловчиха из Бурятии завоевала 6 медалей чемпионата ДФО
Общество, Фото:
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