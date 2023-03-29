29 марта

28 марта

Популярное

Пловчиха из Бурятии завоевала 6 медалей чемпионата ДФО

Пловчиха из Бурятии завоевала 6 медалей чемпионата ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба РСШП
Пять из них золотые

С 21 по 24 марта во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. В бассейне спорткомплекса «Олимпиец» соревновалось свыше 350 пловцов из 10 регионов Дальнего Востока.

Бурятию представили 8 спортсменов республиканской спортивной школы плавания: Ксения Зубакина, Валерия Васильева, Дарья Сафронова, Юлия Конечных, Михаил Пушников, Сергей Иванов, Анастасия Серебренникова и Влада Таушканова.

Ксения Зубакина завоевала пять золотых медалей на дистанциях 50, 100, 200, 400, 1500 метров вольным стилем, а также 1 серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Остальным спортсменам, к сожалению, не удалось завоевать призовые места. Об этом сообщает пресс-служба РСШП.
плавание чемпионат ДФО первенство ДФО Бурятия спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Интеллектуалы Улан-Удэ стали призёрами межрегионального турнира
Интеллектуалы Улан-Удэ стали призёрами межрегионального турнира
Общество, 29.03.2023
Школьники из Бурятии приняли участие в «Кубке мэра Иркутска»
УИК из Улан-Удэ стала победителем межрегионального конкурса
УИК из Улан-Удэ стала победителем межрегионального конкурса
Общество, 29.03.2023
Одной из лучших была признана участковая избирательная комиссия №850 Советского района
Лучники из Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Лучники из Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 29.03.2023
Турнир по стрельбе из лука памяти Мунко-Бадра Дашицыренова завершился в Забайкалье
Жители Бурятии смогут охотиться на вальдшнепов
Жители Бурятии смогут охотиться на вальдшнепов
Общество, 29.03.2023
Приём заявлений на их добычу начнётся через пару дней
В Улан-Удэ врач спасла в трамвае девушку с эпилепсией
В Улан-Удэ врач спасла в трамвае девушку с эпилепсией
Общество, 29.03.2023
У неё начались судороги после резкого удара головой
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за нарушение погранрежима
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за нарушение погранрежима
Общество, 29.03.2023
Пасти скот и проводить мероприятия в приграничных районах можно только со специального разрешения
В Улан-Удэ студенты и школьники представили оригинальные IT-cтартапы
В Улан-Удэ студенты и школьники представили оригинальные IT-cтартапы
Общество, 29.03.2023
Среди разработок - приложения для изучения бурятского языка, пекарского дела, разнообразные компьютерные игры и пр.
Молодёжный центр Бурятии и институт культуры решили активно сотрудничать
Молодёжный центр Бурятии и институт культуры решили активно сотрудничать
Общество, 29.03.2023
Они будут проводить ряд совместных мероприятий и проектов
Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают полный запрет продажи вейпов
Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают полный запрет продажи вейпов
Общество, 29.03.2023
Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет
В Улан-Удэ глухому осуждённому вручили слуховой аппарат
В Улан-Удэ глухому осуждённому вручили слуховой аппарат
Общество, 29.03.2023
Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима
В улан-удэнской школе прошла олимпиада развивающего обучения
В улан-удэнской школе прошла олимпиада развивающего обучения
Общество, 29.03.2023
Участниками соревнований стали 126 детей из 13 команд 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^