29 марта

28 марта

Популярное

В Бурятии разыграют кубок республики по гиревому спорту

В Бурятии разыграют кубок республики по гиревому спорту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир пройдёт в Онохое

С 1 по 2 апреля в Бурятии состоится кубок республики по гиревому спорту среди мужчин и женщин. Соревнования проведут в центре гиревого спорта в посёлке Онохой.

Взвешивание участников пройдут 1 и 2 апреля с 8:30 до 9:30. Торжественное открытие и начало соревнований состоятся 1 апреля в 10:30.

Соревнования проводятся как лично-командные. 1 апреля в упражнении «Длинный цикл» (ДЦ) посоревнуются мужчины, женщины и мужчины-ветераны. 2 апреля в классическом двоеборье (ДВ) сойдутся мужчины и ветераны-мужчины, в упражнении «Рывок гири» (РГ) – женщины и женщины-ветераны. По итогам соревнований определятся четыре абсолютных победителей (ДЦ и ДВ у мужчин, ДЦ и РГ у женщин).

Также пройдёт командная эстафета (ДЦ): среди мужчин – 4 человека по 3 минуты (вес гири 24 кг), среди женщин – 4 человека по 3 минуты (вес гири 16 кг).

Победители и призёры в личном первенстве награждаются дипломами и медалями. Команды победители и призёры в эстафете награждаются кубками, дипломами и медалями. Абсолютные победители награждаются кубком абсолютного победителя.

Соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборную Бурятии для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях и турнирах, сообщается в положении.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт гиревой спорт кубок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите выберут «Мисс города»
В Чите выберут «Мисс города»
Общество, 29.03.2023
Конкурс состоится во второй половине мая
В Иркутске общегородской субботник состоится 22 апреля
В Иркутске общегородской субботник состоится 22 апреля
Общество, 29.03.2023
В столице области стартует весенний месячник
В Улан-Удэ проведут фестиваль «Поющая Бурятия»
В Улан-Удэ проведут фестиваль «Поющая Бурятия»
Общество, 29.03.2023
Мероприятие состоится дистанционно
Жителям Монголии и Забайкалья покажут птиц Даурии
Жителям Монголии и Забайкалья покажут птиц Даурии
Общество, 29.03.2023
Начала работу международная фотовыставка
В районе Бурятии отметят День ремесленника
В районе Бурятии отметят День ремесленника
Общество, 29.03.2023
В честь праздника будет организована выставка и концерт
На БАМе в 2023 году построят 35 новых объектов инфраструктуры
На БАМе в 2023 году построят 35 новых объектов инфраструктуры
Общество, 29.03.2023
Также продолжится реконструкция станции Северобайкальск
В Иркутской области «Солдатские матери» получили награды
В Иркутской области «Солдатские матери» получили награды
Общество, 29.03.2023
Награждение прошло в рамках семинара «Послужим России вместе»
Погорельцы на севере Бурятии остались без постоянного жилья
Погорельцы на севере Бурятии остались без постоянного жилья
Общество, 29.03.2023
Их сгоревшие квартиры в новом Уояне простаивают почти год
В Бурятии опровергли слухи о присоединении Нижнего Саянтуя к Улан-Удэ
В Бурятии опровергли слухи о присоединении Нижнего Саянтуя к Улан-Удэ
Общество, 29.03.2023
Местные жители решили, что он станет частью Октябрьского района
В Бурятии выбрали победителей кондитерского конкурса
В Бурятии выбрали победителей кондитерского конкурса
Общество, 29.03.2023
Эксперты оценивали корзинки с кремом, профитроли и бисквитные пирожные
В Бурятии выберут лучшую молодую семью
В Бурятии выберут лучшую молодую семью
Общество, 29.03.2023
Отборочный тур продлится до 21 апреля
В Забайкалье фронтовая медсестра отпраздновала 105-летие
В Забайкалье фронтовая медсестра отпраздновала 105-летие
Общество, 29.03.2023
У юбиляра семеро детей и взрослые внуки и правнуки
В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
Общество, 29.03.2023
В мероприятии принимают участие старшеклассники из Бурятии
Ансамбль из Бурятии удостоен гран-при международного конкурса
Ансамбль из Бурятии удостоен гран-при международного конкурса
Общество, 29.03.2023
«Булжамуур» завоевал несколько призов в Казани

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^