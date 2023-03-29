В Бурятии разыграют кубок республики по гиревому спорту

Турнир пройдёт в Онохое



С 1 по 2 апреля в Бурятии состоится кубок республики по гиревому спорту среди мужчин и женщин. Соревнования проведут в центре гиревого спорта в посёлке Онохой.



Взвешивание участников пройдут 1 и 2 апреля с 8:30 до 9:30. Торжественное открытие и начало соревнований состоятся 1 апреля в 10:30.



Соревнования проводятся как лично-командные. 1 апреля в упражнении «Длинный цикл» (ДЦ) посоревнуются мужчины, женщины и мужчины-ветераны. 2 апреля в классическом двоеборье (ДВ) сойдутся мужчины и ветераны-мужчины, в упражнении «Рывок гири» (РГ) – женщины и женщины-ветераны. По итогам соревнований определятся четыре абсолютных победителей (ДЦ и ДВ у мужчин, ДЦ и РГ у женщин).



Также пройдёт командная эстафета (ДЦ): среди мужчин – 4 человека по 3 минуты (вес гири 24 кг), среди женщин – 4 человека по 3 минуты (вес гири 16 кг).



Победители и призёры в личном первенстве награждаются дипломами и медалями. Команды победители и призёры в эстафете награждаются кубками, дипломами и медалями. Абсолютные победители награждаются кубком абсолютного победителя.



Соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборную Бурятии для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях и турнирах, сообщается в положении.



Возрастное ограничение: 0+.

