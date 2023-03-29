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Жителям Монголии и Забайкалья покажут птиц Даурии

Жителям Монголии и Забайкалья покажут птиц Даурии
Общество,  Фото:пресс-центр заповедника «Даурский»
Начала работу международная фотовыставка

25 марта в центральной библиотеке города Чойбалсан в Монголии) начала работу международная фотовыставка «Птицы Даурии» (0+). На выставке представлено почти 100 работ из Монголии и России, в том числе 10 работ сотрудника Даурского заповедника, орнитолога Горошко Олега. Выставка подготовлена центром охраны птиц Монголии при участии Даурского заповедника.

- Даурские степи распространены в юго-восточном Забайкалье, северо-восточной Монголии и сопредельных территориях Китая. В Монголии подавляющая часть их расположена в пределах Восточного аймака, столицей которого является город Чойбалсан. Именно поэтому он был выбран местом проведения фотовыставки, - сообщает пресс-центр заповедника «Даурский».

Для забайкальцев и гостей края сотрудники Даурского заповедника откроют фотовыставку «Удивительные птицы Даурии» (0+) в стенах Забайкальского краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова, в Чите 5 апреля. На фотовыставке вниманию зрителей будут представлены фото, снятые в течение последних нескольких лет. Авторы фотографий как сотрудники заповедника: Олег Горошко, Евгений Бородин, Юрий Баженов, Константин Синицын, Вадим Кирилюк, Андрей Стрельников; так и известные фотографы дикой природы: Пётр Романов, Дмитрий Кочетков, Игорь Димитриев, Олег Першин.

Возрастное ограничение: 0+.
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