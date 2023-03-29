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В Бурятии сельчан напугал опасный «трамплин» перед мостом

В Бурятии сельчан напугал опасный «трамплин» перед мостом
Общество,  Фото:«Курумкан-инфо.24/7»
Они попросили сделать там отсыпку

Жители Курумканского района Бурятии поинтересовались в группе «Курумкан-инфо.24/7», когда сделают отсыпку перед мостом в местности Шиборсо через реку Олсо.



- Это горбатый мост. Очень крутой трамплин появился, – заявили курумканцы

По словам людей, нужно пройгредировать и дорогу от Курумкана до Улюнхана. «Невозможно на легковой машине проехать дорогу от села Алла до Улюнхана», – посетовали сельчане.

Представитель ООО «Дорожник» Андрей Лоншаков сообщил, что работы и по отсыпке, и по грейдированию трассы запланировали уже на следующей неделе.

мост дороги

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