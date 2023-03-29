В Бурятии сельчан напугал опасный «трамплин» перед мостом





Жители Курумканского района Бурятии поинтересовались в группе «Курумкан-инфо.24/7», когда сделают отсыпку перед мостом в местности Шиборсо через реку Олсо.- Это горбатый мост. Очень крутой трамплин появился, – заявили курумканцыПо словам людей, нужно пройгредировать и дорогу от Курумкана до Улюнхана. «Невозможно на легковой машине проехать дорогу от села Алла до Улюнхана», – посетовали сельчане.Представитель ООО «Дорожник» Андрей Лоншаков сообщил, что работы и по отсыпке, и по грейдированию трассы запланировали уже на следующей неделе.