В Бурятии сельчан напугал опасный «трамплин» перед мостом

Они попросили сделать там отсыпку
Жители Курумканского района Бурятии поинтересовались в группе «Курумкан-инфо.24/7», когда сделают отсыпку перед мостом в местности Шиборсо через реку Олсо.
- Это горбатый мост. Очень крутой трамплин появился, – заявили курумканцы
По словам людей, нужно пройгредировать и дорогу от Курумкана до Улюнхана. «Невозможно на легковой машине проехать дорогу от села Алла до Улюнхана», – посетовали сельчане.
Представитель ООО «Дорожник» Андрей Лоншаков сообщил, что работы и по отсыпке, и по грейдированию трассы запланировали уже на следующей неделе.
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