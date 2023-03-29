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В Бурятии для казачьей избы-музея выделили гниющее здание

В Бурятии для казачьей избы-музея выделили гниющее здание
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Дом, где разместится учреждение, предстоит привести в порядок

В селе Шарагол в Кяхтинском районе откроют музей-избу казачьего быта. Её обустроят силами местного ТОС «Кадет», сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».

Это территориальное общественное самоуправление одержало победу на конкурсе, объявленном президентским фондом культурных инициатив, со своим проектом «Возвращение к истокам славного шарагольского казачества». Оно выиграло грант размером в 499 тысяч рублей.
 
Музей разместится в доме купцов Турчиновых, который пустует вот уже более 20 лет. До революции там был трактир, потом – магазин.

 
- Состояние дома оставляет желать лучшего, – рассказала пpeдceдaтeль TOC «Kaдeт» Альбина Зенкова. – Крыша протекает, потолок сгнил – как и обшивка стен. Внутри и снаружи надо всё приводить в порядок. В прошлом году начали ремонт на средства, которые получили на конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», но работы всё ещё очень много.

Экспонаты будущему музею передадут сами шарагольцы. Он должны заработать уже в июне. А при учреждении появится кружок по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. 
музей ТОС

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