В Бурятии для казачьей избы-музея выделили гниющее здание



В селе Шарагол в Кяхтинском районе откроют музей-избу казачьего быта. Её обустроят силами местного ТОС «Кадет», сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».



Это территориальное общественное самоуправление одержало победу на конкурсе, объявленном президентским фондом культурных инициатив, со своим проектом «Возвращение к истокам славного шарагольского казачества». Оно выиграло грант размером в 499 тысяч рублей.



Музей разместится в доме купцов Турчиновых, который пустует вот уже более 20 лет. До революции там был трактир, потом – магазин.







Экспонаты будущему музею передадут сами шарагольцы. Он должны заработать уже в июне. А при учреждении появится кружок по патриотическому воспитанию детей и молодёжи.



- Состояние дома оставляет желать лучшего, – рассказала пpeдceдaтeль TOC «Kaдeт» Альбина Зенкова. – Крыша протекает, потолок сгнил – как и обшивка стен. Внутри и снаружи надо всё приводить в порядок. В прошлом году начали ремонт на средства, которые получили на конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», но работы всё ещё очень много.