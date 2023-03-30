Международная серия турниров по дзюдо впервые пройдёт в ДФО

Они стартуют 1 апреля



Первый в этом году турнир профессиональной серии по дзюдо «Russian Judo Tour» впервые пройдёт в Дальневосточном федеральном округе. Он состоится 1 и 2 апреля в Хабаровске, в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум арена».



Как рассказали организаторы, своё участие подтвердили спортсмены Белоруссии, Армении, Индии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Израиля.



Торжественная церемония открытия состоится 1 апреля в 16:30. Начало финальных поединков в 17:00 1 и 2 апреля. Всего будут разыграны медали в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



Возрастное ограничение: 6+.

