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В Бурятии прощаются с мобилизованным, погибшим в СВО

В Бурятии прощаются с мобилизованным, погибшим в СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
Роман Краснояров был уроженцем Кяхтинского района

В ходе спецоперации погиб уроженец Кяхтинского района Бурятии Краснояров Роман Александрович. О гибели земляка сообщила «Кяхта-инфо».

Роман Александрович родился 17 февраля 1987 года в посёлке Наушки в многодетной семье. Окончил Наушкинскую школу, после девятого класса поступил в Хоронхойский филиал Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. Получил специальность «Автомеханик».

В 2005 году отправился на срочную службу. Служил в Красноярском крае, получил звание младшего сержанта.

После армии работал в строительной сфере в Улан-Удэ. В 2017 году переехал в Закаменск, трудился сборщиком мебели, затем перешёл на работу флотатора в АО «Закаменск».

В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.

Погиб при выполнении поставленных задач.

О Романе Александровиче все знакомые и близкие люди отзываются как о добром, отзывчивом, открытом человеке, исполнительном и надёжном работнике. У него осталась любящая и любимая семья.

Траурная церемония прощания проходит сегодня в посёлке Наушки.

смерть

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