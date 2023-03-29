В Бурятии прощаются с мобилизованным, погибшим в СВО

Роман Краснояров был уроженцем Кяхтинского района
В ходе спецоперации погиб уроженец Кяхтинского района Бурятии Краснояров Роман Александрович. О гибели земляка сообщила «Кяхта-инфо».
Роман Александрович родился 17 февраля 1987 года в посёлке Наушки в многодетной семье. Окончил Наушкинскую школу, после девятого класса поступил в Хоронхойский филиал Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. Получил специальность «Автомеханик».
В 2005 году отправился на срочную службу. Служил в Красноярском крае, получил звание младшего сержанта.
После армии работал в строительной сфере в Улан-Удэ. В 2017 году переехал в Закаменск, трудился сборщиком мебели, затем перешёл на работу флотатора в АО «Закаменск».
В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.
Погиб при выполнении поставленных задач.
О Романе Александровиче все знакомые и близкие люди отзываются как о добром, отзывчивом, открытом человеке, исполнительном и надёжном работнике. У него осталась любящая и любимая семья.
Траурная церемония прощания проходит сегодня в посёлке Наушки.
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Общество, Фото:
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