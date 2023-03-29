Водители Бурятии соревновались в сердечно-лёгочной реанимации

Общество, Фото: центр медицины катастроф РБ

Все команды выступили достойно



В Бурятии, в территориальном центре медицины катастроф провели конкурс среди водителей по базовой сердечно-лёгочной реанимации с применением автоматического наружного дефибриллятора.



По итогам соревнований по общему количеству набранных баллов победителем стала команда водителей отделения скорой медицинской помощи бригады экстренного реагирования села Бар Мухоршибирского района. Второе место заняли водители отделения скорой медицинской помощи бригады экстренного реагирования села Танхой Кабанского района. Третье место заняли водители отдела гаража.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, все команды выглядели достойно. Особенно отличился Булат Жамбалов, выступивший один в командном зачёте и занявший третье место водитель отделения экстренной консультативной и скорой медицинской помощи.

