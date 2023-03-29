В Улан-Удэ прошёл кубок по пауэрлифтингу памяти милиционера Вячеслава Леонова













Соревнования, посвящённые памяти погибшего при исполнении служебного долга старшего лейтенанта милиции Вячеслава Леонова, проводятся уже в шестой раз. В этом году в турнире приняли участие более ста спортсменов из шести команд. Специально для команды-победителя управление вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии учредило переходящий кубок, сообщает пресс-служба управления.Кубок Бурятии по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу прошёл в спортивном комплексе Бурятского государственного университета. Турнир проводился в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин в четырёх дисциплинах – троеборье, троеборье классическое, жим, жим классический.Первое место на соревнованиях заняла команда детско-юношеской спортивной школы № 3, «серебро» у спортивного клуба «Медведь», на третьем месте – участники спортивного клуба БГУ. Главным судьёй соревнований выступил КМС по пауэрлифтингу Юрий Разуваев.Командир батальона вневедомственной охраны Росгвардии ОВО по Улан-Удэ подполковник полиции Баир Прушенов вручил переходящий кубок и благодарственные письма организаторам турнира.- Наш коллега старший лейтенант милиции Вячеслав Викторович Леонов служил во вневедомственной охране и ОМОН «Кречет», много занимался спортом, тренировал детей. Благодарим организаторов турнира за память о нашем сослуживце, - отметил Баир Прушенов.