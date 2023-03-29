В Бурятии выбрали победителей кондитерского конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Эксперты оценивали корзинки с кремом, профитроли и бисквитные пирожные



Более 20 кондитеров Бурятии участвовали в смотре-конкурсе и мастер-классе кондитерских изделий, состоявшемся 28 марта в Улан-Удэ, на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса. В нём участвовали кондитеры из Улан-Удэ и Кабанского, Заиграевского, Джидинского, Баргузинского районов.



На суд жюри были представлены корзинки с кремом, профитроли и бисквитные пирожные. Эксперты оценивали внешний вид, вкусовые качества, консистенцию, аромат десертов и их соответствие нормативно-техническим требованиям.



– В целом качество кондитерских изделий хорошее. Были замечания по форме, цвету изделий, так как по стандартам цвет должен быть бледным, не ярким. По итогам конкурса все участники получат обратную связь от экспертов и рекомендации по улучшению качества своей продукции, - рассказала эксперт по подтверждению соответствия пищевой продукции Бурятского центра сертификации Наталья Захарова.



Первое место заняла индивидуальный предприниматель Галина Теречева. Второе место досталось акционерному обществу «Бурятхлебпром». Третье место занял индивидуальный предприниматель Олег Ильин. Победители получили дипломы и ценные призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



