Сотрудники Иркутской зоогалереи оценили зоосад в Улан-Удэ







Они порадовались за животных, которые содержатся на свежем воздухе.



- Эх, как всё-таки хорошо, когда есть территория. Свежий воздух и солнышко для животных, конечно, очень важны, - подытожили в зоопарке.



Сотрудники Иркутской зоогалереи побывали в «живом уголке» в Этнографическом музее в Улан-Удэ. Небольшое видео под названием «Как там у соседей?» опубликовано на странице зоопарка в соцсети.- Много что изменилось в лучшую сторону со времени нашего прошлого визита. Только почему-то совсем не стало птиц... Одна белая сова. Орнитолог был расстроен. А в остальном - смотрите сами. Даже тех, кого было плохо видно, на кадрах можно узнать. Кроме медведей. Их вольеры пусты, видимо спячка ещё не окончена, - написали сотрудники Иркутской зоогалереи.