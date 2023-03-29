Сотрудники Иркутской зоогалереи оценили зоосад в Улан-Удэ

«Много что изменилось в лучшую сторону», - поделились коллеги из соседнего региона
Сотрудники Иркутской зоогалереи побывали в «живом уголке» в Этнографическом музее в Улан-Удэ. Небольшое видео под названием «Как там у соседей?» опубликовано на странице зоопарка в соцсети.
- Много что изменилось в лучшую сторону со времени нашего прошлого визита. Только почему-то совсем не стало птиц... Одна белая сова. Орнитолог был расстроен. А в остальном - смотрите сами. Даже тех, кого было плохо видно, на кадрах можно узнать. Кроме медведей. Их вольеры пусты, видимо спячка ещё не окончена, - написали сотрудники Иркутской зоогалереи.
Они порадовались за животных, которые содержатся на свежем воздухе.
- Эх, как всё-таки хорошо, когда есть территория. Свежий воздух и солнышко для животных, конечно, очень важны, - подытожили в зоопарке.
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