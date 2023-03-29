На БАМе в 2023 году построят 35 новых объектов инфраструктуры

Также продолжится реконструкция станции Северобайкальск



В 2023 году на участках Байкало-Амурской магистрали в границах Иркутской области, Бурятии, а также частично Забайкальского края и Якутии запланировано строительство 35 объектов инфраструктуры. Инвестиции в реализацию проектов составят более 43 млрд рублей.



Планируется построить и ввести в эксплуатацию 16 новых объектов по проектам реконструкции станций и строительству двухпутных вставок, а также запустить 19 объектов энергоснабжения.



В частности, вторые пути и двухпутные вставки появятся на участках Таковка – Небель, Гоуджекит – Тыя, Северобайкальск – Нижнеангарск, Янчуй – Чуро, Ульги – Муякан, Муйкан – Улан-Макит, Улан-Макит – Таксимо, Шиверы – Ушмун, Кемен – Икабья, Сенаторский - Икабьекан.



Будут построены новые разъезды на участках Дзелинда – Кирон, Кирон – Ангоя, Баканы – Янчуй, Чуро – Кюхельбекерская, Аркум – Ульги. Продолжится реконструкция станции Северобайкальск.



- Модернизация магистральной инфраструктуры позволит к 2024 году увеличить пропускную способность участка Лена – Хани с 19 до 43 пар поездов в сутки, - сообщает пресс-служба ВСЖД.



