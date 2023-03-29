В Иркутской области «Солдатские матери» получили награды

Награждение прошло в рамках семинара «Послужим России вместе»



За большой личный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, достижения в общественной деятельности и безупречную работу вручены награды представителям Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья». Торжественная церемония прошла в рамках семинара «Послужим России вместе».



Почётной грамотой Губернатора Иркутской области награждена Ирина Петшик. Благодарственные письма главы региона получили Людмила Жилкина, Анжела Кашуба, Наталья Белоусова, Наталья Стародубова.



Также «Солдатские матери Прибайкалья» получили награды главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации, уполномоченного по правам человека в Иркутской области, общественной палаты региона, военного комиссара Иркутской области, мэра города Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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