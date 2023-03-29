Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности



- произвести уборку территории от мусора и сухой растительности;

- обеспечить наличие на участках ёмкости (бочки) с водой и/или огнетушителя;

- оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями;

- не оставлять детей одних без присмотра;

- убрать в труднодоступное место от детей спички и зажигалки;

- не доверять топку печей детям.







За сутки более 300 специалистов Главного управления МЧС России по Бурятии и республиканского агентства ГО и ЧС проводили профилактическую работу с населением нашего региона.В ходе подворовых обходов мерам пожарной безопасности проинструктировано более тысячи человек. В домах и квартирах проверена исправность автономных пожарных извещателей.Для защиты имущества, сохранения жизни и здоровья, необходимо знать и соблюдать следующие правила пожарной безопасности: