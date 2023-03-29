Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности

За сутки более 300 специалистов Главного управления МЧС России по Бурятии и республиканского агентства ГО и ЧС проводили профилактическую работу с населением нашего региона.
В ходе подворовых обходов мерам пожарной безопасности проинструктировано более тысячи человек. В домах и квартирах проверена исправность автономных пожарных извещателей.
Для защиты имущества, сохранения жизни и здоровья, необходимо знать и соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- произвести уборку территории от мусора и сухой растительности;
- обеспечить наличие на участках ёмкости (бочки) с водой и/или огнетушителя;
- оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями;
- не оставлять детей одних без присмотра;
- убрать в труднодоступное место от детей спички и зажигалки;
- не доверять топку печей детям.