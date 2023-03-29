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Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности

Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Проводятся подворовые обходы

За сутки более 300 специалистов Главного управления МЧС России по Бурятии и республиканского агентства ГО и ЧС проводили профилактическую работу с населением нашего региона.

В ходе подворовых обходов мерам пожарной безопасности проинструктировано более тысячи человек. В домах и квартирах проверена исправность автономных пожарных извещателей.

Для защиты имущества, сохранения жизни и здоровья, необходимо знать и соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- произвести уборку территории от мусора и сухой растительности;
- обеспечить наличие на участках ёмкости (бочки) с водой и/или огнетушителя;
- оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями;
- не оставлять детей одних без присмотра;
- убрать в труднодоступное место от детей спички и зажигалки;
- не доверять топку печей детям.


пожарная безопасность МЧС

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