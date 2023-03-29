В городе взялись за влажную уборку тротуаров
На улицы Улан-Удэ вышла малая вакуумная подметально-уборочная машина Johnston. С её помощью в порядок привели тротуары на площади Советов. В ближайшее время возьмутся и за уборку и в других районах города, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).
- Плюсовые температуры позволили выпустить малогабаритные пылесосы для уборки улиц с применением воды, – пояснил директор учреждения Александр Солдаткин. – Они эффективно подбирают песок и мусор на пешеходных зонах и затем собирают его с помощью всасывающего устройства.
Городские улицы усиленно очищают и от смёта. Работа ведётся и днём, и ночью ручным и механизированным способом. Однако делают это в основном в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Сообщить о необходимости уборки дорог улан-удэнцы могут, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.
В Улан-Удэ уличным пылесосом помыли площадь Советов
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