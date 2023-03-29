В Бурятии наградили лучшие танцевальные коллективы





В номинации «малая форма» (соло, дуэт, трио)



Дипломы III степени вручены



Возрастная категория 14-16 лет



Хореографическому ансамблю «Домисолька», Бургуйская средняя школа, улус Бургуй Закаменского района



Возрастная категория 26 лет и старше



Народному хореографическому ансамблю «Дансинг Стар, МИКДЦ посёлка Онохой



Дипломы II степени:



Возрастная категория 10-13 лет



Хореографическому ансамблю «Байкал и Я», Кабанская СОШ



Возрастная категория 14-16 лет



Народному ансамблю песни и танца «Саяны», село Кырен



Дипломы I степени:



Возрастная категория 14-16 лет



Образцовой хореографической студии «Алтан Туян», Могойтуйская средняя общеобразовательная школа, Забайкальский край, посёлок Могойтуй.



В номинации «ансамбли»



Дипломы III степени:



Возрастная категория 7-9 лет



- Хореографическому коллективу «Эрмэлзэл», Курумканская детская школа искусств

- Хореографическому ансамблю «Дялдан - Мечта», Курумканская ДШИ



Возрастная категория 10-13 лет



- Танцевальной группе «Северное сияние», спутнику народного эвенкийского ансамбля песни и танца «Осикта», село Багдарин

- Народному ансамблю песни и танца «Байкальские зори», Улан-Удэ.



Возрастная категория 14-16 лет



- Образцовому хореографическому ансамблю «Уулын Сууряан», село Орлик

- Хореографической студии «Алан Гон», средняя школа №47, Улан-Удэ.



Возрастная категория 17-25 лет



Народному ансамблю песни и танца «Алтан Булан», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия



Дипломы II степени:



Возрастная категория 10-13 лет



- Детскому хореографическому ансамблю «Улаалзай», Кыренская ДШИ

- Театру танца и моды «Алтан Бургэн», Улан-Удэ.



Возрастная категория 14-16 лет



Образцовому хореографическому ансамблю «Толон», село Усть-Дунгуй Кяхтинского района



Возрастная категория 17-25 лет



Народному ансамблю восточного танца «Лотос», Улан-Удэ.



Дипломы I степени:



Возрастная категория 7-9 лет



Спутнику народного ансамбля песни и танца «Селенга», МАУ РДК «Шахтер», Гусиноозерск



Возрастная категория 10-13 лет



- Образцовому хореографическому коллективу Best Crew, село Турунтаево

- Хореографическому ансамблю «Время вперёд», музыкально-гуманитарный лицей имени Аюшеева, Улан-Удэ



Возрастная категория 14-16 лет



- Образцовому детскому хореографическому ансамблю «Славяне», дом творчества посёлка Селенгинск»

- Народному ансамблю восточного танца «Лотос», Улан-Удэ.



Возрастная категория 17-25 лет



- Народному ансамблю танца «Багульник» ООО «Бурятмяспром»



Возрастная категория 26 лет и старше



- Народному хореографическому ансамблю «Дансинг Стар», Онохой



В номинации «малая форма» (соло, дуэт, трио)



Диплом лауреата II степени:



Возрастная категория 7-9 лет



Детскому хореографическому ансамблю «hолонго», «Кижингинская ДШИ им. Ж. Батуева



Диплом лауреата I степени:



Возрастная категория 14-16 лет



Образцовому хореографическому ансамблю «Веснушки», Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Улан-Удэ.



В номинации «ансамбли»



Диплом лауреата III степени:



Возрастная категория 7-9 лет



- Народному ансамблю восточного танца «Лотос», Улан-Удэ.

- Детскому хореографическому ансамблю «hОЛОНГО», Кижингинская ДШИ им.Ж.Батуева



Возрастная категория 10-13 лет



-Танцевальной студии «Корпорация танца Хатарыш», Улан-Удэ



Возрастная категория 14-16 лет



- Хореографическому ансамблю «Время вперёд», музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева, Улан-Удэ.



Возрастная категория 17-25 лет



- Молодёжному эвенкийскому ансамблю «Гулувун», АУК «Республиканский центр эвенкийской культуры «Арун», Улан-Удэ



Возрастная категория 26 лет и старше



- Народному ансамблю песни и танца «Саяны», Кырен



Диплом лауреата II степени:



Возрастная категория 7-9 лет



- Хореографической студии «Алан Гоа», СОШ №47, Улан-Удэ.



Возрастная категория 10-13 лет



- Хореографической студии «Алан Гоа», СОШ №47, Улан-Удэ



Возрастная категория 14-16 лет



- Образцовой хореографической студии «Алтан Туяа»,«Могойтуйская средняя общеобразовательная школа

- Образцовому хореографическому ансамблю «Овация», ДШИ №9, Улан-Удэ.



Возрастная категория 17-25 лет





- Народному ансамблю песни и танца «Белый день», Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления



Возрастная категория 26 лет и старше



- Народному ансамблю песни и танца «Ургы», РДК «Одон», село Кижинга



Диплом лауреата I степени



Возрастная категория 7-9 лет



-Танцевальной студии «Корпорация танца Хатарыш», Улан-Удэ



Возрастная категория 10-13 лет, 14-16 лет



- Муниципальному образцовому хореографическому ансамблю «Солнышко», муниципальное бюджетное учреждение культуры Иркутска

- Образцовому хореографическому ансамблю «Веснушки», Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Улан-Удэ



Возрастная категория 17-25 лет



- Народному ансамблю песни и танца «Раздолье», БГСХА



Возрастная категория 26 лет и старше



- Театру танца и моды «Алтан Бургэр», Улан-Удэ.





- Театру танца и моды «Алтан Бургэр», Улан-Удэ.

В Бурятии подвели итоги межрегионального конкурса народного танца «Цветок Байкала – 2023» им. Виктории Абгалдаевой (6+). Этот популярный и престижный в хореографическом мире республики и соседних регионов конкурс состоялся в седьмой раз.В гала-концерте на сцене Бурдрама выступили ведущие хореографические коллективы Бурятии, Иркутской области и Забайкалья. Там же и состоялась церемония награждения призеров конкурса.Обладателем гран-при и денежной премии в 50 тысяч рублей стала школа танца Татьяны Валиевой «Байкал – Идель» из Улан-Удэ.– Прекрасный концерт, поднимает настроение. В эти дни проходят три хореографических конкурса. Конкурсы показывают уровень наших балетмейстеров, танцоров, солистов. Радует обширная география, приехали коллективы из отдаленных районов республики, соседних регионов. Сегодня мы увидели разнообразие жанров, народного танца. Спасибо танцорам, руководителям и организаторам за радость, которую вы сегодня нам подарили. Мы вами гордимся, любуемся, радуемся, что у нас есть такие таланты! – обратилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Всего наградили более 40 хореографических коллективов в номинациях «малая форма» (соло, дуэт, трио) и «ансамбли» в пяти возрастных категориях. Призерам конкурса были вручены дипломы 1,2,3 степеней и денежные призы.