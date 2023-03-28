Дети сняли видеоролик о том, что делать с пластиковыми бутылками
Школьники из дома творчества «Форус» в Улан-Удэ записали видеоролик, в котором призвали жителей Бурятии не выбрасывать пластиковые бутылки и стараться пользоваться многоразовыми ёмкостями.
Дети напомнили об основных правилах использования пластика:
- Пластиковая бутылка разлагается 450 лет.
- Её можно переработать, если положить в специальный сетчатый контейнер;
- Пластик можно перерабатывать всего семь раз, а потом он станет мусором;
- Пользуйтесь многоразовыми бутылками.
Ранее школьники подробно объяснили, как правильно сортировать один из самых распространённых видов мусора – бумагу.
Дети напомнили жителям Бурятии о вреде пластикового мусора
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