В конкурсе приняли участие 12 педагогов
12 педагогов дошкольного образования в Еравнинском районе Бурятии приняли участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Воспитатель года-2023».
Лучшей стала Любовь Кирикова, воспитатель детского сада «Ласточка». Второе место заняла Нина Доржиева, воспитатель детского сада «Золотой ключик», третьей стала Валентина Березовская, воспитатель детского сада «Радуга».
- Воспитатель – это не только профессия, но и призвание. И это призвание нужно заслужить своим трудом, талантом, желанием постоянно меняться, и совершенствоваться. В деле, где царят детский смех, и светлая энергетика важно обладать профессиональными навыками. На конкурсах мы доказываем свою компетентность и делимся накопленным опытом, - поделилась победительница Любовь Кирикова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также определили лучшего воспитателя 2023 года. Гран-при конкурса завоевала Балма Паламдоржиева, работающая в детсаду №104 «Зорька».
В Еравнинском районе Бурятии выбрали лучшего воспитателя года
Общество, Фото:
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