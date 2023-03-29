Сельчане переживают за безопасность ребятишек
Жители пригородного Заиграевского района поинтересовались, кто отвечает за расположенные там бесхозные участки. По словам местных, «они стоят, все заросшие травой», а дети там «лазят и играют».
- Почему земельный контроль не работает с владельцами этих участков? Повезло, что никто не пострадал, – заявили заиграевцы.
Начальник отдела выездного контроля и работы с населением районной администрации Эржена Надмитова сообщила, что контроль за такими землями ведётся постоянно – на основании информации, поступающей от граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления.
- Все материалы направляются в Россельхознадзор для принятия правового решения. Проверку по соблюдению правил пожарной безопасности на земельных участках проводит МЧС, – цитируют Эржену Надмитову в группе «Заиграево-инфо.24/7».
В Бурятии дети играют на бесхозных землях, поросших травой
Общество, Фото:
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