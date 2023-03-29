В Бурятии дети играют на бесхозных землях, поросших травой

Сельчане переживают за безопасность ребятишек



Жители пригородного Заиграевского района поинтересовались, кто отвечает за расположенные там бесхозные участки. По словам местных, «они стоят, все заросшие травой», а дети там «лазят и играют».



- Почему земельный контроль не работает с владельцами этих участков? Повезло, что никто не пострадал, – заявили заиграевцы.



Начальник отдела выездного контроля и работы с населением районной администрации Эржена Надмитова сообщила, что контроль за такими землями ведётся постоянно – на основании информации, поступающей от граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления.



- Все материалы направляются в Россельхознадзор для принятия правового решения. Проверку по соблюдению правил пожарной безопасности на земельных участках проводит МЧС, – цитируют Эржену Надмитову в группе «Заиграево-инфо.24/7».

