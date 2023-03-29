В республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 марта в республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по северной половине до умеренного снега. Ветер западный 7-12. Температура днём +6,+11, местами +17, по северной половине при облачности -3, +2.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +13,+15
В Улан-Удэ днём до +15
Общество, Фото:
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