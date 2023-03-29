В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования

Турниры проводились в Курумканском, Заиграевском и Муйском районах
25 марта в Бурятии, в сёлах Элэсун и Барагхан состоялся республиканский традиционный турнир по волейболу среди мужчин и женщин, посвящённый памяти ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалеров орденов Славы II и III степеней Базара Гармаева и Даши Даржаева. Организаторами соревнований выступили дети, внуки и правнуки Базара Пиртановича и Даши Бадуевича.
В турнире приняли участие 9 мужских и 7 женских команд Баргузинской долины. Целый день на двух площадках, в спортивных залах Барагханской и Элэсунской школ, проходили игры за звание чемпионов.
В итоге места распределились следующим образом:
Среди мужских команд
1 место – «Баянгол»
2 место – «Барагхан 2»
3 место – «Барагхан 3» (студенты)
Среди женских команд
1 место – «Барагхан»
2 место – «Баянгол»
3 место – «Талинга»
Команды были награждены кубками, грамотами, медалями и денежными призами: за 1 место – 20 тыс. руб., за 2 место – 15 тыс. руб., за 3 место – 10 тыс. руб.
Также были учреждены специальные призы:
Среди женщин
«Лучший защитник» - Намжилова Арюна (Талинга)
«Лучший разыгрывающий» - Гармаева Екатерина (Баянгол)
«Лучший нападающий» - Галсанова Янжима (Барагхан)
«Лучший игрок» - Аюшеева Наталья (Барагхан)
Среди мужчин
«Лучший защитник» - Мисюркеев Дмитрий (Баянгол)
«Лучший разыгрывающий» - Жигжитов Амгалан (Барагхан)
«Лучший нападающий» - Галсанов Зоригто (Барагхан)
«Лучший игрок» - Бадмаев Дашинима (Баянгол)
В номинации «Лучший тренер» награждён Игорь Гуржабон. Лучшими болельщиками турнира признаны Цырема Батуева и Римма Цыремпилова, сообщает администрация Курумканского района.
Также 25 марта в посёлке Заиграево прошёл открытый турнир Заиграевского района по волейболу среди смешанных команд памяти отличника здравоохранения РФ, заслуженного работника здравоохранения РБ, почётного гражданина Заиграевского района Иллариона Халматова. В соревнованиях приняли участие 5 команд: «УдаДорСтрой», с. Новоильинск, с. Новая Брянь, с. Горхон и команда казначейства из Улан-Удэ.
Все команды показали высокий уровень спортивного мастерства. По результатам турнира все призёры были награждены медалями и грамотами, а победители кубком, грамотами, медалями. Кроме этого, призёры и победители получили денежные призы.
Итоги соревнований
1 место - команда с. Новоильинск
2 место - команда казначейства
3 место - команда «УдаДорСтрой»
По информации администрации Заиграевского района, специальными призами были отмечены лучшие игроки. Лучшими игроками турнира стали Николаева Валентина и Чириков Николай. Лучший защитник – Малых Алексей. Лучший нападающий – Калашников Сергей.
Ещё одни волейбольные соревнования прошли в Бурятии 18 марта. Ежегодный межрегиональный турнир по волейболу среди мужских и женских команд на кубок главы муниципального образования состоялся в Муйском районе. В нём приняли участие 9 команд из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Многочасовое состязание завершилось победой гостей турнира – сборной города Бодайбо Иркутской области. Сборная хозяев турнира – команда Муйского района – заняла почётное второе место. Сборная Каларского района Забайкальского края увезла с собой бронзовые медали.
В завершении мероприятия участники турнира были награждены медалями, кубками, грамотами и ценными призами. Об этом сообщает администрация муйского района.
В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Этот этап конкурса был первым
Его проведут в середине апреля
Турниры проводились в Курумканском, Заиграевском и Муйском районах
Гран-при завоевала школа танца Татьяны Валиевой «Байкал – Идель»
Причёски им делают из шерсти окинских яков
Сельчане переживают за безопасность ребятишек
Мужчина отказался от «брони» на работе
В республике переменная облачность
Открытие состоится 31 марта на озере Котокель
Её владельцу вручат приз
Участники читали без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг
«Задрапировать» объект требовали в феврале
Победителей наградили ценными призами и медалями
Дети сняли видеоролик о том, что делать с пластиковыми бутылками
90-летие отметила жительница Хоринского района