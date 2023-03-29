В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования

Общество, Фото: администрации Муйского и Курумканского районов

Турниры проводились в Курумканском, Заиграевском и Муйском районах



25 марта в Бурятии, в сёлах Элэсун и Барагхан состоялся республиканский традиционный турнир по волейболу среди мужчин и женщин, посвящённый памяти ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалеров орденов Славы II и III степеней Базара Гармаева и Даши Даржаева. Организаторами соревнований выступили дети, внуки и правнуки Базара Пиртановича и Даши Бадуевича.



В турнире приняли участие 9 мужских и 7 женских команд Баргузинской долины. Целый день на двух площадках, в спортивных залах Барагханской и Элэсунской школ, проходили игры за звание чемпионов.



В итоге места распределились следующим образом:



Среди мужских команд

1 место – «Баянгол»

2 место – «Барагхан 2»

3 место – «Барагхан 3» (студенты)



Среди женских команд

1 место – «Барагхан»

2 место – «Баянгол»

3 место – «Талинга»



Команды были награждены кубками, грамотами, медалями и денежными призами: за 1 место – 20 тыс. руб., за 2 место – 15 тыс. руб., за 3 место – 10 тыс. руб.



Также были учреждены специальные призы:



Среди женщин

«Лучший защитник» - Намжилова Арюна (Талинга)

«Лучший разыгрывающий» - Гармаева Екатерина (Баянгол)

«Лучший нападающий» - Галсанова Янжима (Барагхан)

«Лучший игрок» - Аюшеева Наталья (Барагхан)



Среди мужчин

«Лучший защитник» - Мисюркеев Дмитрий (Баянгол)

«Лучший разыгрывающий» - Жигжитов Амгалан (Барагхан)

«Лучший нападающий» - Галсанов Зоригто (Барагхан)

«Лучший игрок» - Бадмаев Дашинима (Баянгол)



В номинации «Лучший тренер» награждён Игорь Гуржабон. Лучшими болельщиками турнира признаны Цырема Батуева и Римма Цыремпилова, сообщает администрация Курумканского района.



Также 25 марта в посёлке Заиграево прошёл открытый турнир Заиграевского района по волейболу среди смешанных команд памяти отличника здравоохранения РФ, заслуженного работника здравоохранения РБ, почётного гражданина Заиграевского района Иллариона Халматова. В соревнованиях приняли участие 5 команд: «УдаДорСтрой», с. Новоильинск, с. Новая Брянь, с. Горхон и команда казначейства из Улан-Удэ.



Все команды показали высокий уровень спортивного мастерства. По результатам турнира все призёры были награждены медалями и грамотами, а победители кубком, грамотами, медалями. Кроме этого, призёры и победители получили денежные призы.



Итоги соревнований

1 место - команда с. Новоильинск

2 место - команда казначейства

3 место - команда «УдаДорСтрой»



По информации администрации Заиграевского района, специальными призами были отмечены лучшие игроки. Лучшими игроками турнира стали Николаева Валентина и Чириков Николай. Лучший защитник – Малых Алексей. Лучший нападающий – Калашников Сергей.



Ещё одни волейбольные соревнования прошли в Бурятии 18 марта. Ежегодный межрегиональный турнир по волейболу среди мужских и женских команд на кубок главы муниципального образования состоялся в Муйском районе. В нём приняли участие 9 команд из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Многочасовое состязание завершилось победой гостей турнира – сборной города Бодайбо Иркутской области. Сборная хозяев турнира – команда Муйского района – заняла почётное второе место. Сборная Каларского района Забайкальского края увезла с собой бронзовые медали.



В завершении мероприятия участники турнира были награждены медалями, кубками, грамотами и ценными призами. Об этом сообщает администрация муйского района.



