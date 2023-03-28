Открытие состоится 31 марта на озере Котокель
В Бурятии завтра, 29 марта, стартуют всероссийские соревнования «Кубок России» по рыбной ловле на мормышку со льда. Турнир проходит в Прибайкальском районе, на озере Котокель.
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортивные команды регионов России среди мужчин, а также сильнейшие спортсменки субъектов РФ среди женщин. Турнир проводится в два дня по одному туру в день продолжительностью З часа каждый. К зачёту принимаются рыбы, не запрещённые к вылову с ограничениями по размеру: щука — не менее 42 см, хариус — не менее 27 см.
Распорядок соревнований
29 марта – Заезд участников. Свободная тренировка
30 марта – Заезд участников. Свободная тренировка
14:00-15.00 — Заседание главной судейской коллегии
15.00-16.00 — Совещание. Семинар судей
16:00-22:00 – Заседание комиссии по допуску. Регистрация участников
31 марта
11:00-14:00 — Официальная тренировка
17:00 — Церемония торжественного открытия соревнований
19:00 — Жеребьёвка 1-го тура. Совещание капитанов команд. Совещание судей.
1 апреля
11:00 - Старт первого тура
14:00 - Финиш первого тура
16:30 - Взвешивание улова
19:00 - Жеребьёвка 2-го тура. Совещание судей
2 апреля
11:00 - Старт второго тура
14:00 — Финиш второго тура
15:30 – Взвешивание улова
17:00 — Награждение. Торжественное закрытие соревнований
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии стартует кубок России по рыбной ловле
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