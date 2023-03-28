В Бурятии стартует кубок России по рыбной ловле

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Открытие состоится 31 марта на озере Котокель



В Бурятии завтра, 29 марта, стартуют всероссийские соревнования «Кубок России» по рыбной ловле на мормышку со льда. Турнир проходит в Прибайкальском районе, на озере Котокель.



В соревнованиях примут участие сильнейшие спортивные команды регионов России среди мужчин, а также сильнейшие спортсменки субъектов РФ среди женщин. Турнир проводится в два дня по одному туру в день продолжительностью З часа каждый. К зачёту принимаются рыбы, не запрещённые к вылову с ограничениями по размеру: щука — не менее 42 см, хариус — не менее 27 см.



Распорядок соревнований



29 марта – Заезд участников. Свободная тренировка



30 марта – Заезд участников. Свободная тренировка

14:00-15.00 — Заседание главной судейской коллегии

15.00-16.00 — Совещание. Семинар судей

16:00-22:00 – Заседание комиссии по допуску. Регистрация участников



31 марта

11:00-14:00 — Официальная тренировка

17:00 — Церемония торжественного открытия соревнований

19:00 — Жеребьёвка 1-го тура. Совещание капитанов команд. Совещание судей.



1 апреля

11:00 - Старт первого тура

14:00 - Финиш первого тура

16:30 - Взвешивание улова

19:00 - Жеребьёвка 2-го тура. Совещание судей



2 апреля

11:00 - Старт второго тура

14:00 — Финиш второго тура

15:30 – Взвешивание улова

17:00 — Награждение. Торжественное закрытие соревнований



Возрастное ограничение: 0+.

