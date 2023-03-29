В Улан-Удэ проведут фестиваль «Поющая Бурятия»

Мероприятие состоится дистанционно



Стартует приём заявок на открытый дистанционный вокальный фестиваль-конкурс «Поющая Бурятия», посвящённый столетию республики. Мероприятие проводится с 1 по 29 апреля. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений любого типа.



Участники фестиваля делятся на 3 возрастные категории: с 8 до 10 лет, с 11 до 13 лет, с 14 до 17 лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: академический вокал (сольное исполнение), академический ансамбль (до 12 человек), народный вокал (сольное исполнение), народный ансамбль (до 12 человек), эстрадный вокал (сольное исполнение) и эстрадный ансамбль (до 8 человек);



Более подробную информацию можно найти в положении на сайте дома творчества Советского района «Форус», сообщает его пресс-служба.



Возрастное ограничение: 6+.

