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В Улан-Удэ проведут фестиваль «Поющая Бурятия»

В Улан-Удэ проведут фестиваль «Поющая Бурятия»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится дистанционно

Стартует приём заявок на открытый дистанционный вокальный фестиваль-конкурс «Поющая Бурятия», посвящённый столетию республики. Мероприятие проводится с 1 по 29 апреля. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений любого типа.

Участники фестиваля делятся на 3 возрастные категории: с 8 до 10 лет, с 11 до 13 лет, с 14 до 17 лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: академический вокал (сольное исполнение), академический ансамбль (до 12 человек), народный вокал (сольное исполнение), народный ансамбль (до 12 человек), эстрадный вокал (сольное исполнение) и эстрадный ансамбль (до 8 человек);

Более подробную информацию можно найти в положении на сайте дома творчества Советского района «Форус», сообщает его пресс-служба.

Возрастное ограничение: 6+.
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