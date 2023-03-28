Её владельцу вручат приз
Самую сильную кость выберут на VI международном этнокультурном фестивале «Алтан Мундарга», который пройдёт с 1 по 2 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Желающим принять участие нужно найти сильную кость, написать на ней: с одной стороны – населённый пункт, район; с другой стороны - полностью фамилию, имя, отчество и номер телефона владельца кости. Кость нужно принести на регистрацию 31 марта в центральный стадион, в отдел национальных видов спорта.
Когда в суперфинале останутся два участника, которые будут бороться за главный приз, кость, которая выбьет из состязания одного из финалистов, станет самой сильной костью турнира, а её владелец станет обладателем 50000 рублей. Об этом сообщает паблик «Федерация этноспорта Бурятии».
Возрастное ограничение: 6+.
На фестивале в Бурятии выберут самую сильную кость
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