Артистка цирка Бурятии: «Дети - самый искренний и благодарный зритель на свете»









Цирк – удивительный мир. Он восхищает, завораживает и дарит непередаваемые эмоции. Больше всего у многих цирк ассоциируется именно с клоунами. От этих загримированных проказников всегда ждёшь особенных фокусов, смешных номеров и забавных историй. Уметь рассмешить – великое искусство, и те, кому оно подвластно, поистине богатые люди. Их богатство – это миллионы улыбок взрослых и детей.Знакомьтесь: неунывающая, яркая, талантливая, любящая танцы - клоунесса «Ромашка» из цирка Бурятии - Раджана Цыренова. Девушка, постоянно возвращающаяся в детство, она не имеет права быть грустной на сцене и должна приносить только радость и смех.- Клоуны в цирке на особом счету, они - связующее звено всех цирковых номеров, без них представление распадётся на отдельные кусочки, а магия цирка рассеется. Клоуны - это характер и настроение цирка и Раджана как яркий лучик озаряет арену, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В 2020 году Раджана пришла работать в Государственный цирк Бурятии в качестве артиста балета. В последующем девушке удалось освоить один из сложнейших цирковых жанров – клоунаду, который даётся далеко не каждому. Вот уже три года клоунесса «Ромашка» вместе с напарником Николаем Гармаевым, клоуном по прозвищу «Малыш», радует юных зрителей весёлыми репризами и интерактивами.Я родилась в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района, выросла в городе Улан-Удэ. Закончила 2 школу, после поступила в БГУ на восточный факультет. Получила высшее образование по специальности «востоковед», специфика «Корееведение».- Понравился жанр, хотелось попробовать себя в этом. Клоун выступает в цирке, показывая забавные, интересные номера. Это мне близко, я весёлая по натуре. Он и актёр, и жонглёр, и эквилибрист и танцор. Фантазия, наблюдательность, оригинальность, умение импровизировать - главное в работе клоуна.- Рабочий график общий с остальными артистами: акробатика, хореография, общая физическая подготовка. Репетиции и тренировки проходят шесть дней в неделю с утра до вечера. Представлений в нашем городе не так много, как хотелось бы, ведь у цирка нет своего специализированного здания или шапито. Временами цирк выступает в театрах, ФСК или на других площадках, но они не рассчитаны на цирковые жанры и порой это доставляет неудобства артистам и зрителям.- Дети - самый искренний и благодарный зритель на свете. Я стараюсь на сцене быть искренней и весёлой, и если присутствует интерактив, то обязательно доброй и улыбчивой и тогда обязательно получится расположить к себе ребёнка и рассмешить его.- В клоунаде практически всегда используется достаточно много реквизита и иногда случаются форс-мажоры! Реквизит выпадет из рук или заклинит прямо на трюке, в зале могут выключиться свет или музыка, а однажды во время моего выступления у нас упала кулиса! Это случилось в день, когда я впервые выступала в жанре клоунада и признаюсь честно, в тот момент я растерялась (смеётся). Сейчас, спустя пару лет, набравшись опыта, я бы как-то обыграла эту ситуацию так, словно это часть номера, словно так и было задумано, ведь опыт всё равно какой-никакой появился.- Вне сцены я стараюсь смотреть на мир позитивно, отношусь ко многим вещам с юмором, к людям отношусь с добротой. Стараюсь не впускать в жизнь негатив. Конечно, мир не идеальный и люди в нём тоже, так что порой бывают нервные и сложные ситуации, но я стараюсь даже в таких случаях придерживаться своей философии: ко всему относиться с добротой и пониманием.- Мне нравятся те эмоции, которые я испытываю, когда нахожусь на сцене.- После окончания университета я пробовала работать по специальности, но быстро поняла, что мне не нравится офисная работа. А позже устроилась работать в театр и после уже в цирке поняла, что это то место, где мне нравится работать.- Изначально я в цирк устроилась работать артистом балета, чтобы танцевать в массовых номерах на фоне цирковых номеров. И мне нравится танцевать, но танцев в цирке мало, ведь танцы - это не основной жанр в цирке. А энергию свою зрителям очень хотелось дарить. Спасибо клоунаде!- Да, у меня двое детей. Им нравится моя работа и они любят приходить на представления.- Я не создаю себе кумиров, просто стараюсь быть лучшей версией себя.- Выгораний не было, но если вдруг такое случится, я думаю буду наполняться в кругу семьи и близких и обязательно много отдыхать.- Я добрая и смешная, но непунктуальная и ленивая.- Я люблю танцевать. Параллельно с работой в цирке я преподаю современные танцы в танцевальной студии.- Ни за что на свете не полетела бы в космос. Он меня пугает.- Чтобы мои дети всегда были здоровы и счастливы. Мне хочется подарить моим девочкам весь мир и хочется верить, что это всё- таки это не мечта, а планы на жизнь.- Развиваться, дарить любовь детям и семье, быть счастливой!