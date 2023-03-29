29 марта

28 марта

Популярное

В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт

В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Его проведут в середине апреля

28 марта в Улан-Удэ прошёл организационный комитет по подготовке ежегодного Пасхального концерта. Мероприятие провели в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В ходе встречи митрополит Иосиф обсудил с её участниками вопросы, касающиеся подготовки к проведению концерта, посвящённого празднованию Светлого Христова Воскресения. Кроме того, была обсуждена программа концерта, место и дата его проведения.

Праздничный концерт состоится 16 апреля в здании Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева. Пригласительные билеты можно будет получить в начале апреля в приходах города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба епархии.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ Бурятия пасха концерт православие епархия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт
В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт
Общество, 29.03.2023
Его проведут в середине апреля
В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования
В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования
Общество, 29.03.2023
Турниры проводились в Курумканском, Заиграевском и Муйском районах
В Бурятии наградили лучшие танцевальные коллективы
В Бурятии наградили лучшие танцевальные коллективы
Общество, 29.03.2023
Гран-при завоевала школа танца Татьяны Валиевой «Байкал – Идель»
В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых
В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых
Общество, 29.03.2023
Причёски им делают из шерсти окинских яков
В Бурятии дети играют на бесхозных землях, поросших травой
В Бурятии дети играют на бесхозных землях, поросших травой
Общество, 29.03.2023
Сельчане переживают за безопасность ребятишек
В Бурятии отец ушёл на СВО добровольцем вслед за сыном
В Бурятии отец ушёл на СВО добровольцем вслед за сыном
Общество, 29.03.2023
Мужчина отказался от «брони» на работе
В Улан-Удэ днём до +15
В Улан-Удэ днём до +15
Общество, 29.03.2023
В республике переменная облачность
В Бурятии стартует кубок России по рыбной ловле
В Бурятии стартует кубок России по рыбной ловле
Общество, 28.03.2023
Открытие состоится 31 марта на озере Котокель
В Улан-Удэ определили чемпиона по чтению вслух
В Улан-Удэ определили чемпиона по чтению вслух
Общество, 28.03.2023
Участники читали без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг
Стройку в центре Улан-Удэ прикрыли «праздничными» баннерами
Стройку в центре Улан-Удэ прикрыли «праздничными» баннерами
Общество, 28.03.2023
«Задрапировать» объект требовали в феврале
В Бурятии состоялся студенческий чемпионат по самбо
В Бурятии состоялся студенческий чемпионат по самбо
Общество, 28.03.2023
Победителей наградили ценными призами и медалями
Дети напомнили жителям Бурятии о вреде пластикового мусора
Дети напомнили жителям Бурятии о вреде пластикового мусора
Общество, 28.03.2023
Дети сняли видеоролик о том, что делать с пластиковыми бутылками


В селе Бурятии поздравили долгожительницу
В селе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, 28.03.2023
90-летие отметила жительница Хоринского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^