В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Его проведут в середине апреля



28 марта в Улан-Удэ прошёл организационный комитет по подготовке ежегодного Пасхального концерта. Мероприятие провели в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В ходе встречи митрополит Иосиф обсудил с её участниками вопросы, касающиеся подготовки к проведению концерта, посвящённого празднованию Светлого Христова Воскресения. Кроме того, была обсуждена программа концерта, место и дата его проведения.



Праздничный концерт состоится 16 апреля в здании Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева. Пригласительные билеты можно будет получить в начале апреля в приходах города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба епархии.



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