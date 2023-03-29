Его проведут в середине апреля
28 марта в Улан-Удэ прошёл организационный комитет по подготовке ежегодного Пасхального концерта. Мероприятие провели в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В ходе встречи митрополит Иосиф обсудил с её участниками вопросы, касающиеся подготовки к проведению концерта, посвящённого празднованию Светлого Христова Воскресения. Кроме того, была обсуждена программа концерта, место и дата его проведения.
Праздничный концерт состоится 16 апреля в здании Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева. Пригласительные билеты можно будет получить в начале апреля в приходах города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба епархии.
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В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт
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