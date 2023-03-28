В нацпарке Бурятии закрыты ледовые дороги

Также здесь закрыты участки, отведённые для лова рыбы



В Бурятии ввиду погодных условий, несущая способность ледового покрова в Чивыркуйском заливе заметно ухудшилось. Вследствие этого было проведено обследование ледовых переправ и рекреационных участков на соответствие толщины льда. В результате обследования были обнаружены нажимы и трещины.



Для обеспечения безопасности посетителей Забайкальского национального парка и жителей населённых пунктов Курбулик и Катунь было принято решение о закрытии подведомственных ледовых переправ и рекреационных участков.



- С 28 марта ледовые переправы, в том числе ко всем специально отведённым участкам для любительского и спортивного лова рыбы, на акватории Забайкальского национального парка официально закрыты, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

