Также здесь закрыты участки, отведённые для лова рыбы
В Бурятии ввиду погодных условий, несущая способность ледового покрова в Чивыркуйском заливе заметно ухудшилось. Вследствие этого было проведено обследование ледовых переправ и рекреационных участков на соответствие толщины льда. В результате обследования были обнаружены нажимы и трещины.
Для обеспечения безопасности посетителей Забайкальского национального парка и жителей населённых пунктов Курбулик и Катунь было принято решение о закрытии подведомственных ледовых переправ и рекреационных участков.
- С 28 марта ледовые переправы, в том числе ко всем специально отведённым участкам для любительского и спортивного лова рыбы, на акватории Забайкальского национального парка официально закрыты, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В нацпарке Бурятии закрыты ледовые дороги
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