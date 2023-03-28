Девушка продала подаренную квартиру
Жительница Улан-Удэ, инвалид 1 группы, в 2018 году подарила своей внучке квартиру. По условиям договора дарения, за пожилой женщиной было сохранено право пожизненного проживания в квартире.
В сентябре 2022 года внучка продала квартиру, однако договором купли-продажи право пожизненного проживания в квартире не сохранилось.
Пенсионерке пришлось обратиться за помощью в прокуратуру. После этого в суд был направлен иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным и прекращении права собственности покупателя на квартиру.
- Октябрьский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ внучка едва не оставила бабушку-инвалида на улице
Общество, Фото:
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