28 марта

27 марта

Популярное

Иркутская актриса получила главную театральную премию страны

Иркутская актриса получила главную театральную премию страны
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
«Золотой маски» удостоилась артистка Наталия Королёва

Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» вручили народной артистке России, актрисе Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова Наталии Королёвой. Она удостоена награды в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Церемония состоялась 27 марта, во Всемирный день театра, в Большом театре России.

Наталия Королёва – народная артистка Российской Федерации. Она работает в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова 40 лет. За эти годы сыграла десятки ролей мирового и отечественного репертуара и стала легендой иркутской сцены. В 2017 году артистка стала лауреатом премии губернатора Иркутской области за создание спектакля «Прощание с Матёрой» (12+) по повести Валентина Распутина. Награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», является почётным гражданином Иркутской области. В 2023 году Наталия Королёва удостоена премии губернатора Иркутской области за личный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры в номинации «За творческий вклад».

Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» вручает Союз театральных деятелей России. Вместе с Наталией Королёвой в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» наградили десять человек. В их числе – народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, солистка Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка балета Государственного академического Большого театра России с 1952 по 1980 годы, народная артистка СССР Марина Кондратьева.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, до Наталии Королёвой «Золотой маски» был удостоен один артист из региона – это народный артист РСФСР Виталий Венгер. Он получил награду в 2004 году. В 2000 году «Золотой маски» был удостоен бывший губернатор Иркутской области Борис Говорин. Ему вручили награду за организацию реконструкции Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

Иркутск награждение театр золотая маска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутская актриса получила главную театральную премию страны
Иркутская актриса получила главную театральную премию страны
Общество, 28.03.2023
«Золотой маски» удостоилась артистка Наталия Королёва
В Бурятии наградили театральных деятелей
В Бурятии наградили театральных деятелей
Общество, 28.03.2023
В Улан-Удэ отметили Международный день театра
В нацпарке Бурятии закрыты ледовые дороги
В нацпарке Бурятии закрыты ледовые дороги
Общество, 28.03.2023
Также здесь закрыты участки, отведённые для лова рыбы
На главном open-air в Бурятии выступят корейские панк-рокеры
На главном open-air в Бурятии выступят корейские панк-рокеры
Общество, 28.03.2023
Список участников «Голоса кочевников» пополняется
В Бурятии скайраннеры совершат забег на пик Любви
В Бурятии скайраннеры совершат забег на пик Любви
Общество, 28.03.2023
В посёлке Аршан пройдёт чемпионат России по скайраннингу
В Бурятию идёт 20-градусное тепло
В Бурятию идёт 20-градусное тепло
Общество, 28.03.2023
В последние дни марта ожидается тёплая погода  
В Бурятии определили лучших знатоков английского языка среди студентов
В Бурятии определили лучших знатоков английского языка среди студентов
Общество, 28.03.2023
Первое место занял Бурятский государственный университет
В Бурятии началась информационная неделя профилактики вредных привычек
В Бурятии началась информационная неделя профилактики вредных привычек
Общество, 28.03.2023
О вредящих здоровью зависимостях рассказали в центре общественного здоровья и медицинской профилактики РБ
В больницу в отдалённом районе Бурятии завезли оборудование почти на 4 млн
В больницу в отдалённом районе Бурятии завезли оборудование почти на 4 млн
Общество, 28.03.2023
Там появились электроэнцефалограф и аппарат для наркоза
Коровы довольны: Райцентр в Бурятии снова завалило мусором
Коровы довольны: Райцентр в Бурятии снова завалило мусором
Общество, 28.03.2023
А рядом с горами отходов пасутся жвачные животные
Районный ЗАГС в Бурятии закроется почти на три недели
Районный ЗАГС в Бурятии закроется почти на три недели
Общество, 28.03.2023
Сотрудник учреждения отправился в отпуск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^