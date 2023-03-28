Иркутская актриса получила главную театральную премию страны

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

«Золотой маски» удостоилась артистка Наталия Королёва



Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» вручили народной артистке России, актрисе Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова Наталии Королёвой. Она удостоена награды в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Церемония состоялась 27 марта, во Всемирный день театра, в Большом театре России.



Наталия Королёва – народная артистка Российской Федерации. Она работает в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова 40 лет. За эти годы сыграла десятки ролей мирового и отечественного репертуара и стала легендой иркутской сцены. В 2017 году артистка стала лауреатом премии губернатора Иркутской области за создание спектакля «Прощание с Матёрой» (12+) по повести Валентина Распутина. Награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», является почётным гражданином Иркутской области. В 2023 году Наталия Королёва удостоена премии губернатора Иркутской области за личный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры в номинации «За творческий вклад».



Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» вручает Союз театральных деятелей России. Вместе с Наталией Королёвой в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» наградили десять человек. В их числе – народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, солистка Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка балета Государственного академического Большого театра России с 1952 по 1980 годы, народная артистка СССР Марина Кондратьева.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, до Наталии Королёвой «Золотой маски» был удостоен один артист из региона – это народный артист РСФСР Виталий Венгер. Он получил награду в 2004 году. В 2000 году «Золотой маски» был удостоен бывший губернатор Иркутской области Борис Говорин. Ему вручили награду за организацию реконструкции Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.



