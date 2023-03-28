В Тункинской больнице проходит неделя отказа от вредных привычек

Всю неделю врачи будут проводить профилактические мероприятия



С 27 марта по 2 апреля в Тункинской центральной районной больнице проходит «Неделя отказа от вредных привычек». Врачи проводят мероприятия, посвящённые пропаганде здорового образа жизни.



Так, напоминают медики: курение – одна из основных причин рака лёгких, привычка может привести к другим серьёзным заболеваниям дыхательной системы. Употребление алкоголя и наркотиков влечёт за собой проблемы с печенью, почками, сердцем и другими органами.



Вредные привычки грозят различными заболеваниями: от диабета до рака и сердечно-сосудистых.



- Настоятельно рекомендуем пациентам избавиться от этих вредных привычек, чтобы сохранить здоровье и продлить свою жизнь. Такие методы, как курение, употребление алкоголя и наркотиков способны привести к социальным проблемам, таким как проблемы в отношениях с близкими людьми, ухудшение финансового положения и ухудшение качества жизни. Призываем всех пациентов обратить особое внимание на эту неделю отказа от вредных привычек и сделать всё возможное, чтобы избавиться от них. Если у вас есть проблемы с курением, употреблением алкоголя или наркотиков, обратитесь к специалистам, которые помогут вам преодолеть эту зависимость и вернуться к здоровому образу жизни, - призывают тункинские врачи.



