Всю неделю врачи будут проводить профилактические мероприятия
С 27 марта по 2 апреля в Тункинской центральной районной больнице проходит «Неделя отказа от вредных привычек». Врачи проводят мероприятия, посвящённые пропаганде здорового образа жизни.
Так, напоминают медики: курение – одна из основных причин рака лёгких, привычка может привести к другим серьёзным заболеваниям дыхательной системы. Употребление алкоголя и наркотиков влечёт за собой проблемы с печенью, почками, сердцем и другими органами.
Вредные привычки грозят различными заболеваниями: от диабета до рака и сердечно-сосудистых.
- Настоятельно рекомендуем пациентам избавиться от этих вредных привычек, чтобы сохранить здоровье и продлить свою жизнь. Такие методы, как курение, употребление алкоголя и наркотиков способны привести к социальным проблемам, таким как проблемы в отношениях с близкими людьми, ухудшение финансового положения и ухудшение качества жизни. Призываем всех пациентов обратить особое внимание на эту неделю отказа от вредных привычек и сделать всё возможное, чтобы избавиться от них. Если у вас есть проблемы с курением, употреблением алкоголя или наркотиков, обратитесь к специалистам, которые помогут вам преодолеть эту зависимость и вернуться к здоровому образу жизни, - призывают тункинские врачи.
В Тункинской больнице проходит неделя отказа от вредных привычек
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