Районный ЗАГС в Бурятии закроется почти на три недели

Сотрудник учреждения отправился в отпуск
Жителей Прибайкальского района Бурятии предупредили, что во вторник, 28 марта, районный отдел ЗАГС Бурятии приостановит работу почти на три недели – по 14 апреля включительно.
Он начнёт функционировать в обычном режиме в понедельник, 17 апреля. Всё это время приём граждан осуществляется не будет.
Причина тому – отпуск сотрудника. Получить или оформить документы прибайкальцы смогут в любом ближайшем органе ЗАГС, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
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