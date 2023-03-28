Районный ЗАГС в Бурятии закроется почти на три недели

Сотрудник учреждения отправился в отпуск









Причина тому – отпуск сотрудника. Получить или оформить документы прибайкальцы смогут в любом ближайшем органе ЗАГС, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Жителей Прибайкальского района Бурятии предупредили, что во вторник, 28 марта, районный отдел ЗАГС Бурятии приостановит работу почти на три недели – по 14 апреля включительно.Он начнёт функционировать в обычном режиме в понедельник, 17 апреля. Всё это время приём граждан осуществляется не будет.