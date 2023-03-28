В Бурятии назвали имена победителей конкурса «Большие вызовы»

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

«Большие вызовы» — это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов ссузов



В Бурятии завершился региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», который проходил в дистанционном формате. Следующий этап пройдёт в очном режиме.



- «Большие вызовы» — это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Конкурс включает два этапа: отборочный и заключительный. Первый этап уже завершился, второй только предстоит, - рассказали в министерстве образования и науки Бурятии.



В Бурятии победителями и призёрами регионального этапа конкурса стали четыре человека в четырёх направлениях: искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение; производственные технологии, генетика и биомедицина, природоподобные и нейротехнологии.



В номинации «Искусственный интеллект» победителем стал ученик лингвистической гимназии №3 Артём.



В номинации «Передовые производственные технологии» победил студент Байкальского колледжа недропользования Дмитрий.



В номинации «Генетика и биомедицина» выиграла ученица Любовь из Российской гимназии №59.



В номинации «Природоподобные и нейротехнологии» лучшим стал ученик Туркинской школы Евгений.



Всего в конкурсе 13 номинаций, в нём принимают участие 83 региона России. Проводится конкурс в этом году седьмой раз. Общероссийские итоги будут подведены до 20 мая 2023 года.

