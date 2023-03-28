«Большие вызовы» — это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов ссузов
В Бурятии завершился региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», который проходил в дистанционном формате. Следующий этап пройдёт в очном режиме.
- «Большие вызовы» — это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Конкурс включает два этапа: отборочный и заключительный. Первый этап уже завершился, второй только предстоит, - рассказали в министерстве образования и науки Бурятии.
В Бурятии победителями и призёрами регионального этапа конкурса стали четыре человека в четырёх направлениях: искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение; производственные технологии, генетика и биомедицина, природоподобные и нейротехнологии.
В номинации «Искусственный интеллект» победителем стал ученик лингвистической гимназии №3 Артём.
В номинации «Передовые производственные технологии» победил студент Байкальского колледжа недропользования Дмитрий.
В номинации «Генетика и биомедицина» выиграла ученица Любовь из Российской гимназии №59.
В номинации «Природоподобные и нейротехнологии» лучшим стал ученик Туркинской школы Евгений.
Всего в конкурсе 13 номинаций, в нём принимают участие 83 региона России. Проводится конкурс в этом году седьмой раз. Общероссийские итоги будут подведены до 20 мая 2023 года.
В Бурятии назвали имена победителей конкурса «Большие вызовы»
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