Победителей наградили ценными призами и медалями
С 24 по 26 марта в Улан-Удэ проходил открытый чемпионат Бурятии по самбо среди студентов вузов и ссузов. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов. Турнир стал отборочным перед чемпионатом России по самбо среди студентов.
Как сообщает пресс-служба БГСХА, в общекомандном зачёте по итогам всех выступлений сборная Бурятской сельхозакадемии заняла второе место. По спортивному самбо у неё две золотые медали и две «бронзы»; по боевому: три золотые медали, по одному «серебру» и «бронзу».
Спортивное самбо
Весовая категория 58 кг
1 место - Сарыглар Аян, агрономический факультет
3 место - Натпит Айбелек, технологический факультет
Весовая категория 71 кг
1 место - Монгуш Саин-Белек, технологический факультет
Весовая категория 88 кг
3 место - Сагар Бады-Эртине, технологический факультет
Боевое самбо
Весовая категория 58 кг
2 место - Ооржак Айдын, ИЗКиМ
3 место - Бахтияров Равиль, технологический факультет
Весовая категория 64 кг
1 место - Батомункуев Алдар, агрономический факультет
Весовая категория 71 кг
1 место - Подойницын Константин, технологический факультет
Весовая категория 79 кг
1 место - Дондоков Очир, технологический факультет
У Бурятского госуниверститета в турнире отличились: Цыремпилов Самба (ФТФ) - 1 место по спортивному самбо, 2 место по боевому самбо; Маады Эрэс (ФФКСиТ) - 2 место по боевому самбо; Дашабылов Буянта (ФФКСиТ) - 2 место по спортивному самбо, 2 место по боевому самбо; Малофеева Мария (СПФ) - 3 место по спортивному самбо.
Победители и призёры награждены ценными призами, медалями и дипломами, соответствующих степеней.
В Бурятии состоялся студенческий чемпионат по самбо
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