В Бурятии состоялся студенческий чемпионат по самбо

Победителей наградили ценными призами и медалями



С 24 по 26 марта в Улан-Удэ проходил открытый чемпионат Бурятии по самбо среди студентов вузов и ссузов. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов. Турнир стал отборочным перед чемпионатом России по самбо среди студентов.



Как сообщает пресс-служба БГСХА, в общекомандном зачёте по итогам всех выступлений сборная Бурятской сельхозакадемии заняла второе место. По спортивному самбо у неё две золотые медали и две «бронзы»; по боевому: три золотые медали, по одному «серебру» и «бронзу».



Спортивное самбо

Весовая категория 58 кг

1 место - Сарыглар Аян, агрономический факультет

3 место - Натпит Айбелек, технологический факультет

Весовая категория 71 кг

1 место - Монгуш Саин-Белек, технологический факультет

Весовая категория 88 кг

3 место - Сагар Бады-Эртине, технологический факультет



Боевое самбо

Весовая категория 58 кг

2 место - Ооржак Айдын, ИЗКиМ

3 место - Бахтияров Равиль, технологический факультет

Весовая категория 64 кг

1 место - Батомункуев Алдар, агрономический факультет

Весовая категория 71 кг

1 место - Подойницын Константин, технологический факультет

Весовая категория 79 кг

1 место - Дондоков Очир, технологический факультет



У Бурятского госуниверститета в турнире отличились: Цыремпилов Самба (ФТФ) - 1 место по спортивному самбо, 2 место по боевому самбо; Маады Эрэс (ФФКСиТ) - 2 место по боевому самбо; Дашабылов Буянта (ФФКСиТ) - 2 место по спортивному самбо, 2 место по боевому самбо; Малофеева Мария (СПФ) - 3 место по спортивному самбо.



Победители и призёры награждены ценными призами, медалями и дипломами, соответствующих степеней.