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В Бурятии спасли истощённого жеребёнка

В Бурятии спасли истощённого жеребёнка
Общество,  Фото:«Закамна-инфо 24/7»
Его владельца нашли через чат в Viber

Утром 28 марта жители Закаменского района забили тревогу. Люди обнаружили на дороге по пути в райцентр, недалеко от ферм, истощённого жеребёнка. Он лежал на земле и не мог встать.


Фото животного разместили в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7». Сельчане попросили помочь с поисками владельца животного. Несколько часов спустя стало известно, что хозяин нашёлся.

- Он забрал жеребёнка домой. Благодарим неравнодушных земляков, – отмечает «Закамна-инфо 24/7».
животные лошади

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