В Бурятии спасли истощённого жеребёнка





Утром 28 марта жители Закаменского района забили тревогу. Люди обнаружили на дороге по пути в райцентр, недалеко от ферм, истощённого жеребёнка. Он лежал на земле и не мог встать.Фото животного разместили в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7». Сельчане попросили помочь с поисками владельца животного. Несколько часов спустя стало известно, что хозяин нашёлся.- Он забрал жеребёнка домой. Благодарим неравнодушных земляков, – отмечает «Закамна-инфо 24/7».