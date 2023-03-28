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Баскетболисты Бурятии победили на межрегиональном турнире

Баскетболисты Бурятии победили на межрегиональном турнире
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Баскетболистки республики заняли второе место

С 21 по 26 марта в Чите прошёл IX межрегиональный турнир по баскетболу среди мужских и женских команд, посвящённый памяти заслуженного деятеля науки РФ, профессора Юлия Резника. Бурятию на соревнованиях представляли мужская и женская сборные команды Бурятского госуниверситета по баскетболу.

По информации спортивного клуба «Байкальские волки», мужская сборная БГУ стала победителем турнира, заняв первое место. На втором месте баскетбольный клуб «Мегаполис», на третьем – БК «Локомотив».

Женская сборная Бурятского госуниверситета завоевала «серебро» соревнований. Первыми стали девушки из «Локомотива», третьими – команда Забайкальского университета.

Самым ценным игроком турнира (MVP) был признан баскетболист БГУ Кирилл Бухольцев.
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