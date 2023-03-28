Жителям Бурятии объяснили, как получить 32 тысячи за первенца

Заявление на выплату можно подать на Госуслугах
В Минсоцзащиты Бурятии рассказали, как оформить единовременную дальневосточную выплату в связи с рождением (или усыновлением) первого ребёнка. Её размер – 32 012 рублей. Это двукратная величина прожиточного минимума для детей (16 006 рублей), установленного Бурятии.
При назначении этой выплаты доходы семьи не учитываются. Однако требуется, чтобы она постоянно проживала на территории Бурятии. И получатель, и ребёнок (рождённый или усыновлённый с 1 января 2019-го по 31 декабря 2024-го года) должны быть гражданами РФ.
Подать заявление можно на сайте Госуслуг. Среди необходимых документов – паспорт, свидетельство о рождении первенца, решение суда, подтверждающее проживание заявителя совместно с ребёнком в Бурятии (при отсутствии регистрации по месту жительства либо временного пребывания), а также реквизиты банковского счёта для перечисления средств.
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