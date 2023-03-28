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В больницу в отдалённом районе Бурятии завезли оборудование почти на 4 млн

В больницу в отдалённом районе Бурятии завезли оборудование почти на 4 млн
Общество,  Фото:Минздрав Бурятии
Там появились электроэнцефалограф и аппарат для наркоза

В 2022 году в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в Баунтовскую центральную районную больницу (ЦРБ) поступило новое оборудование. Это аппарат для ингаляционного наркоза «Орфей-М», рефрактор офтальмологический и электроэнцефалограф «Мицар».


- Аппарат позволяет проводить одно из самых информативных инструментальных исследований электрической активности нейронов головного мозга и определения его функциональной активности, – пояснили в Минздраве Бурятии. – Преимущество метода – его безвредность и безболезненность.

С помощью электроэнцефалографа провели уже 87 исследований. Общая стоимость нового оборудования – 3 миллиона 717 тысяч рублей.

Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров, подчеркнули в министерстве здравоохранения.
медицинское оборудование больница

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