В больницу в отдалённом районе Бурятии завезли оборудование почти на 4 млн





В 2022 году в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в Баунтовскую центральную районную больницу (ЦРБ) поступило новое оборудование. Это аппарат для ингаляционного наркоза «Орфей-М», рефрактор офтальмологический и электроэнцефалограф «Мицар».- Аппарат позволяет проводить одно из самых информативных инструментальных исследований электрической активности нейронов головного мозга и определения его функциональной активности, – пояснили в Минздраве Бурятии. – Преимущество метода – его безвредность и безболезненность.С помощью электроэнцефалографа провели уже 87 исследований. Общая стоимость нового оборудования – 3 миллиона 717 тысяч рублей.Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров, подчеркнули в министерстве здравоохранения.