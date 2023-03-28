В ходе спецоперации погиб отец троих детей из Бурятии

Виктору Сизову было 32 года



11 февраля в ходе спецоперации погиб боец штурмового отряда из Бурятии Сизов Виктор Григорьевич. Ему было 32 года. О гибели своего земляка сообщила районная группа «Мухоршибирь-инфо».



Виктор Григорьевич родился 8 июля 1990 года в селе Новоспасск в Мухоршибирском районе. Был младшим сыном в многодетной семье.



В 1996 году пошёл в первый класс Тугнуйской школы, с пятого по восьмой класс обучался в школе села Хонхолой, куда переехала семья. Девятый класс окончил в Тугнуйской школе.



Виктор рос отзывчивым, застенчивым юношей. Односельчане отзываются о нём как о скромном, добром, открытом человеке. Отмечают, что его добродушие, доброжелательность были буквально врождёнными.



- От Виктора не было слышно случайных, необдуманных, тем более ранящих чьё-то достоинство фраз. Щедрость, теплота его души были основными чертами его характера. Всегда уважительно относился к людям. С уважением относился к мнению товарищей, был верен своему слову, ставил интересы окружающих его людей выше личных. Виктор Григорьевич с любовью заботился о родителях, помогал и поддерживал во всём. Был очень трудолюбив, много работал для благополучия своих близких, - говорится в некрологе.



В 2015 году Виктор Григорьевич создал семью. В 2016 году родился первый сын, в 2017 году на свет появилась дочь. В 2023-м родился младший сын, которого отец не успел увидеть.



В ноябре 2022 года Виктор Григорьевич принял решение пойти добровольцем в штурмовую бригаду для участия в специальной военной операции.



Прощание состоится 29 марта в Хонхолое. Митинг пройдёт на центральной площади села.



