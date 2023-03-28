В Иркутске наступил День сурка

Общество, Фото: Иркутский зоосад

В местном зоосаде проснулись сурки



В минувшие выходные в Иркутском зоосаде окончательно вышли из зимней спячки сурки Барон и Альма. Нынешней весной байбаки впервые показались из укрытия 8 марта. Однако это пробуждение было недолгим: через пару часов зверьки снова спрятались в норе.



Парочка этих грызунов живёт в зоосаде более шести лет, и были годы, когда животные безмятежно дремали до самой середины апреля.



- Вольер сурков специально оборудован для комфортной зимовки: в нём есть специальный обогреваемый отсек, в котором можно спать, не боясь холодов. Но наши питомцы стабильно предпочитают этим уютным «апартаментам» свои обычные земляные норы. Чтобы шустрые грызуны не прорыли ходы за пределы вольера, под ним расположена глубокая бетонная чаша, заполненная землёй, - сообщили в Иркутском зоосаде.



Хотя во время зимнего сна расходы энергии у животных относительно небольшие, сейчас суркам всё же необходимо усиленно питаться. Сотрудники интенсивно кормят грызунов.

