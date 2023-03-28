Жителям Бурятии расскажут о едином социальном пособии

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Специалисты управления министерства юстиции РФ по Бурятии проведут встречу с жителями республики по правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи на тему «Единое социальное пособие».Единое социальное пособие было введено с 1 января 2023 года взамен пяти пособий нуждающимся семьям с детьми.Спикером мероприятия выступит заместитель управляющего Отделения фонда Пенсионного и социального страхования по Бурятии Вячеслав Барнадаев. Он ответит на все интересующие вопросы граждан.Мероприятие состоится 31 марта в 14:00 в здании Национальной библиотеки Бурятии в формате видеоконференцсвязи. Для удобства жителей районов видеосвязь будет организована на базе центральных районных библиотек.