В столице Бурятии заменили детали на 135 светофорах



В Улан-Удэ подходит к концу ревизия светофоров, которую проводят сотрудники МБУ «Горсвет». Специалисты уже проверили контакты и контроллеры и заменили отдельные детали на 135 таких объектах, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ).



- Наша главная задача – обеспечение бесперебойной работы светофоров, начиная от установки, ремонта, покраски и мойки, – пояснил начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов «Горсвета» Чингиз Александров. – В диспетчерский пункт поступают заявки от горожан о любых нештатных ситуациях – перегорел красный или зелёный модуль, что-то с контроллером или возникла любая другая техническая неисправность. По сигналу мы отправляем на место бригаду.

















Больше всего обращений поступает из-за ДТП, когда водители сбивают светофорные стойки. Устранить такие неполадки лучше в самые кратчайшие сроки, чтобы распределить потоки автомобилей на перекрёстках и обеспечить безопасное дорожное движение.



В час ночи светофоры уходят в режим «жёлтого мигания», но связь с устройством сохраняется. Если есть какая-то проблема или ошибка, контроллер передает это в диспетчерский пункт даже ночью.



- Лучше сразу выехать и отремонтировать, чтобы с утра не было проблем с дорожным движением, ведь светофоры включаются уже в 6:00, – добавил Чингиз Александров.



Всего в светофорном подразделении МБУ работают шесть человек – начальник, инженер автоматической системы управления и четыре электромонтёра.





