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В столице Бурятии заменили детали на 135 светофорах

В столице Бурятии заменили детали на 135 светофорах
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
В городе завершается ревизия искусственных регулировщиков

В Улан-Удэ подходит к концу ревизия светофоров, которую проводят сотрудники МБУ «Горсвет». Специалисты уже проверили контакты и контроллеры и заменили отдельные детали на 135 таких объектах, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ).

- Наша главная задача – обеспечение бесперебойной работы светофоров, начиная от установки, ремонта, покраски и мойки, – пояснил начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов «Горсвета» Чингиз Александров. – В диспетчерский пункт поступают заявки от горожан о любых нештатных ситуациях – перегорел красный или зелёный модуль, что-то с контроллером или возникла любая другая техническая неисправность. По сигналу мы отправляем на место бригаду.




Больше всего обращений поступает из-за ДТП, когда водители сбивают светофорные стойки. Устранить такие неполадки лучше в самые кратчайшие сроки, чтобы распределить потоки автомобилей на перекрёстках и обеспечить безопасное дорожное движение.

В час ночи светофоры уходят в режим «жёлтого мигания», но связь с устройством сохраняется. Если есть какая-то проблема или ошибка, контроллер передает это в диспетчерский пункт даже ночью.

- Лучше сразу выехать и отремонтировать, чтобы с утра не было проблем с дорожным движением, ведь светофоры включаются уже в 6:00, – добавил Чингиз Александров.

Всего в светофорном подразделении МБУ работают шесть человек – начальник, инженер автоматической системы управления и четыре электромонтёра. 

С наступлением весны светофоры в столице Бурятии начали очищать от пыли и грязи, а их стойки – от рекламных листовок. Полностью привести объекты в порядок должны к концу месяца.

- Всего светофорных объектов в городе 135. Самый большой – 14 транспортных и шесть пешеходных светофоров – на пересечении улицы Ербанова и Коммунистическая, а в целом по городу их более 1000 и около 500 соответственно, – отметили ранее в КГХ.



светофоры

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