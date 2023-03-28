90-летие отметила жительница Хоринского района
В Кижингинском районе Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили жительницу села Хуртэй Олёну Ивановну Иванову.
Олёна Ивановна родилась в небольшой деревне Тыкнем в Башкирии. Когда ей исполнилось шесть лет родители переехали в село Верхние Тальцы Хоринского района. В юности работала в пекарне помощником пекаря, носила дрова, возила воду, помогала разгружать мешки с мукой.
В 1954 году именинница вышла замуж. В 1959 году переехала с семьёй в Хуртэйский леспромхоз. Вместе с мужем Андреем Максимовичем воспитали шестерых детей.
С 1979 года Олёна Ивановна начала работать сторожем в конторе Хуртэйского ЛПХ, где проработала до выхода на пенсию.
На данный момент у Олёны Ивановны 13 внуков и 8 правнуков. Об этом сообщает администрация Кижингинского района.
В селе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Задрапировать» объект требовали в феврале
Победителей наградили ценными призами и медалями
Дети сняли видеоролик о том, что делать с пластиковыми бутылками
90-летие отметила жительница Хоринского района
В местном зоосаде проснулись сурки
В республике завершился конкурс «Зелёная зона»
Завершается приём заявок и материалов для участия в конкурсе
В регионе растёт плотность пернатого населения
Организации в этом году исполняется 85 лет
Хор исполнил произведения отечественных и зарубежных композиторов
Баскетболистки республики заняли второе место
«Золотой маски» удостоилась артистка Наталия Королёва
В Улан-Удэ отметили Международный день театра
Также здесь закрыты участки, отведённые для лова рыбы
В столице Бурятии расширили пересадочный тариф