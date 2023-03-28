В селе Бурятии поздравили долгожительницу

Общество, Фото: администрация Кижингинского района

90-летие отметила жительница Хоринского района



В Кижингинском районе Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили жительницу села Хуртэй Олёну Ивановну Иванову.



Олёна Ивановна родилась в небольшой деревне Тыкнем в Башкирии. Когда ей исполнилось шесть лет родители переехали в село Верхние Тальцы Хоринского района. В юности работала в пекарне помощником пекаря, носила дрова, возила воду, помогала разгружать мешки с мукой.



В 1954 году именинница вышла замуж. В 1959 году переехала с семьёй в Хуртэйский леспромхоз. Вместе с мужем Андреем Максимовичем воспитали шестерых детей.



С 1979 года Олёна Ивановна начала работать сторожем в конторе Хуртэйского ЛПХ, где проработала до выхода на пенсию.



На данный момент у Олёны Ивановны 13 внуков и 8 правнуков. Об этом сообщает администрация Кижингинского района.



