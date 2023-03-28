В столице Бурятии проверят систему экстренного оповещения
29 марта в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.
С 10:00 до 10:15 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.
Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности обращается к жителям и гостям Улан-Удэ с просьбой соблюдать спокойствие. Подобные проверки проводятся ежемесячно.
В Улан-Удэ завоют сирены
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Встреча пройдёт в Национальной библиотеке в онлайн-формате
Об этом Алексей Цыденов сообщил в соцсетях
Солбон Лыгденов заявил, что Артём Дамбаев достоин этого звания
В столице Бурятии проверят систему экстренного оповещения
Его обнаружили в пункте пропуска МАПП Забайкальск
Она находилась в Бичурском районе
Медучреждение возглавила педиатр с 14-летним стажем
За звание лучшего боролись 28 педагогов
Жители республики получат их только 18 апреля
У них не получается записаться к врачам и пройти медосмотр
Сейчас волонтёры ждут результаты анализов животного
Ученики лицея исследовали жизненный путь шоколадного яйца
В нём примут участие спортсмены городов Сибири и Дальнего Востока
Горожанам предлагают поделиться своей историей с авторами проекта
Туда переселят жителей из аварийного жилья