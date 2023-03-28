В Улан-Удэ завоют сирены

В столице Бурятии проверят систему экстренного оповещения



29 марта в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.



С 10:00 до 10:15 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.



Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности обращается к жителям и гостям Улан-Удэ с просьбой соблюдать спокойствие. Подобные проверки проводятся ежемесячно.



