Глава Бурятии: В Улан-Удэ проложат более 18 км водопровода

Об этом Алексей Цыденов сообщил в соцсетях



«По нацпроекту «Чистая вода» более 1,2 млрд рублей в этом году будут направлены на строительство объектов водоснабжения в Улан-Удэ и Северобайкальске, в Иволгинском, Кабанском, Селенгинском, Закаменском, Прибайкальском и Баргузинском районах», - написал 28 марта глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

По его словам, модернизация затронет 12 объектов водоснабжения. Крупнейший из них - строительство сетей в левобережной части Улан-Удэ. На левом берегу Селенги проживает более 50 тысяч человек. Там проложат более 18 км водопровода.



«Байкал-Daily» сообщал, что проблемы с водоснабжением есть и в других отдалённых районах столицы Бурятии. Жители 106а микрорайона записали обращение к властям. Люди живут в самом «сердце» сотых кварталов, где находится более 140 домов, и никак не могут дождаться холодной воды.