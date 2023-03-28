28 марта

27 марта

Популярное

Глава Бурятии: В Улан-Удэ проложат более 18 км водопровода

Глава Бурятии: В Улан-Удэ проложат более 18 км водопровода
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ, из архива

Об этом Алексей Цыденов сообщил в соцсетях

«По нацпроекту «Чистая вода» более 1,2 млрд рублей в этом году будут направлены на строительство объектов водоснабжения в Улан-Удэ и Северобайкальске, в Иволгинском, Кабанском, Селенгинском, Закаменском, Прибайкальском и Баргузинском районах», - написал 28 марта глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

По его словам, модернизация затронет 12 объектов водоснабжения. Крупнейший из них - строительство сетей в левобережной части Улан-Удэ. На левом берегу Селенги проживает более 50 тысяч человек. Там проложат более 18 км водопровода.

«Байкал-Daily» сообщал, что проблемы с водоснабжением есть и в других отдалённых районах столицы Бурятии. Жители 106а микрорайона записали обращение к властям. Люди живут в самом «сердце» сотых кварталов, где находится более 140 домов, и никак не могут дождаться холодной воды.

"Чистая вода" экология ЖКХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии расскажут о едином социальном пособии
Жителям Бурятии расскажут о едином социальном пособии
Общество, 28.03.2023
Встреча пройдёт в Национальной библиотеке в онлайн-формате
Глава Бурятии: В Улан-Удэ проложат более 18 км водопровода
Глава Бурятии: В Улан-Удэ проложат более 18 км водопровода
Общество, 28.03.2023
Об этом Алексей Цыденов сообщил в соцсетях
Режиссёр из Бурятии призвал дать «Героя России» погибшему на СВО Артёму Дамбаеву
Режиссёр из Бурятии призвал дать «Героя России» погибшему на СВО Артёму Дамбаеву
Общество, 28.03.2023
Солбон Лыгденов заявил, что Артём Дамбаев достоин этого звания
В Улан-Удэ завоют сирены
В Улан-Удэ завоют сирены
Общество, 28.03.2023
В столице Бурятии проверят систему экстренного оповещения
В Забайкалье таможенники изъяли у гражданина Китая раритетный авиашлем
В Забайкалье таможенники изъяли у гражданина Китая раритетный авиашлем
Общество, 28.03.2023
Его обнаружили в пункте пропуска МАПП Забайкальск
В Тарбагатайской больнице в Бурятии появилась новый главврач
В Тарбагатайской больнице в Бурятии появилась новый главврач
Общество, 28.03.2023
Медучреждение возглавила педиатр с 14-летним стажем
В Улан-Удэ выбрали лучшего воспитателя года
В Улан-Удэ выбрали лучшего воспитателя года
Общество, 28.03.2023
За звание лучшего боролись 28 педагогов
Жители Бурятии жалуются в соцсетях на здравоохранение
Жители Бурятии жалуются в соцсетях на здравоохранение
Общество, 28.03.2023
У них не получается записаться к врачам и пройти медосмотр
Кошке с неизвестным диагнозом, которую спасают в Бурятии, готовы помочь в Москве
Кошке с неизвестным диагнозом, которую спасают в Бурятии, готовы помочь в Москве
Общество, 28.03.2023
Сейчас волонтёры ждут результаты анализов животного
В Улан-Удэ для детей провели экоурок
В Улан-Удэ для детей провели экоурок
Общество, 28.03.2023
Ученики лицея исследовали жизненный путь шоколадного яйца
Байкальск примет турнир по горнолыжному спорту
Байкальск примет турнир по горнолыжному спорту
Общество, 28.03.2023
В нём примут участие спортсмены городов Сибири и Дальнего Востока
В Улан-Удэ создали «Карту первых свиданий»
В Улан-Удэ создали «Карту первых свиданий»
Общество, 28.03.2023
Горожанам предлагают поделиться своей историей с авторами проекта
В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома
В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома
Общество, 28.03.2023
Туда переселят жителей из аварийного жилья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^