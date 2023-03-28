В Прибайкальский нацпарк массово прибывают птицы

В регионе растёт плотность пернатого населения



В Иркутскую область прилетели грачи. А ещё огари, чайки, пустельга, галки, мохноногие курганники, чёрные коршуны и прочие гнездящиеся в регионе птицы. Массовое прибытие птиц в Прибайкальский национальный парк регистрируют орнитологи ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Сотрудники научного отдела отмечают, что пернатые уже вовсю занимают свои гнездовые территории. А зависимые от человека в зимний период виды (например, большие синицы), практически не посещают кормушки в городах и посёлках: энергозатраты при повышении температуры воздуха снижаются и птицам хватает естественного корма за пределами населённых пунктов.



27 марта, впервые в 2023-м году в Прибайкальском национальном парке столбик термометра перешагнул отметку в 10 градусов тепла. Лёд на озере Байкал, тем не менее, ещё держится: его толщина по данным иркутских гидрометеорологов в южной части близка к норме и местами превышает её на 5-14 сантиметров, в средней части преимущественно в норме, в северной части на 15-28 см меньше неё.



- В незамерзающем истоке Ангары птичьи голоса не утихали всю зиму. В настоящее время плотность пернатого населения здесь существенно выросла, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

