Его обнаружили в пункте пропуска МАПП Забайкальск
Незадекларированный авиационный шлем с надписью «СССР» изъяли читинские таможенники у гражданина КНР. Турист выезжал из России в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе.
Шлем изготовлен из металла, с гофрированной трубкой и двумя защитными экранами. Предположительно, он был создан ещё в 1960-е годы.
- Раритет был обнаружен при таможенном контроле в сумке у гражданина КНР. При въезде иностранец не внёс шлем в пассажирскую таможенную декларацию. На устный вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Таможенники предполагают, что этот авиационный шлем может являться культурной или исторической ценностью. При вывозе таких товаров физическими лицами необходимо представление заключения минкультуры России.
Шлем направили на экспертизу в Иркутск. Проводится расследование.
В Забайкалье таможенники изъяли у гражданина Китая раритетный авиашлем
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