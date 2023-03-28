В Забайкалье таможенники изъяли у гражданина Китая раритетный авиашлем

Общество, Фото: Читинская таможня

Его обнаружили в пункте пропуска МАПП Забайкальск



Незадекларированный авиационный шлем с надписью «СССР» изъяли читинские таможенники у гражданина КНР. Турист выезжал из России в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе.



Шлем изготовлен из металла, с гофрированной трубкой и двумя защитными экранами. Предположительно, он был создан ещё в 1960-е годы.



- Раритет был обнаружен при таможенном контроле в сумке у гражданина КНР. При въезде иностранец не внёс шлем в пассажирскую таможенную декларацию. На устный вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



Таможенники предполагают, что этот авиационный шлем может являться культурной или исторической ценностью. При вывозе таких товаров физическими лицами необходимо представление заключения минкультуры России.



Шлем направили на экспертизу в Иркутск. Проводится расследование.





