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В Агинском округе выберут логотип чемпионата России

В Агинском округе выберут логотип чемпионата России
Общество,  Фото:pixabay.com
Завершается приём заявок и материалов для участия в конкурсе

Конкурс на лучший дизайн-проект логотипа чемпионата России по стрельбе из лука 2023 года в Агинском Бурятском округе завершается 31 марта. Результаты конкурса будут подведены и представлены 1 апреля и опубликованы на официальном сайте центра развития бурятской культуры Забайкальского края.

Для участия в конкурсе необходимо в период заявочного этапа направить на электронную почту дизайн-проект логотипа в цветовом и черно-белом решениях в электронном виде (в том числе рисунки). Также необходимо приложить описание с обоснованием применения используемых символов, его параметров, объёмом не более 500 печатных знаков. Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ чемпионата России по стрельбе из лука в городском округе «Посёлок Агинское» Забайкальского края, отражая его специфику). Кроме этого, направляется заявка на участие, включающую контактную информацию об участнике конкурса.

Заявки на участие и материалы конкурса направляются на электронный адрес в центр развития бурятской культуры Забайкальского края: [email protected] в форматах jpeg, png с пометкой «На конкурс логотипа Чемпионата России». Победителем становится один дизайн-проект, набравший большинство голосов членов жюри.

К участию допускаются все желающие без ограничений по возрасту и роду деятельности. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные работы, так и проекты творческих коллективов. Каждый участник может выставить не более трёх работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Конкурс проводится в заочной форме, сообщает пресс-служба министерства спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 0+.
Агинский Бурятский округ чемпионат России конкурс логотип стрельба из лука эмблема

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