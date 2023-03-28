Завершается приём заявок и материалов для участия в конкурсе
Конкурс на лучший дизайн-проект логотипа чемпионата России по стрельбе из лука 2023 года в Агинском Бурятском округе завершается 31 марта. Результаты конкурса будут подведены и представлены 1 апреля и опубликованы на официальном сайте центра развития бурятской культуры Забайкальского края.
Для участия в конкурсе необходимо в период заявочного этапа направить на электронную почту дизайн-проект логотипа в цветовом и черно-белом решениях в электронном виде (в том числе рисунки). Также необходимо приложить описание с обоснованием применения используемых символов, его параметров, объёмом не более 500 печатных знаков. Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ чемпионата России по стрельбе из лука в городском округе «Посёлок Агинское» Забайкальского края, отражая его специфику). Кроме этого, направляется заявка на участие, включающую контактную информацию об участнике конкурса.
Заявки на участие и материалы конкурса направляются на электронный адрес в центр развития бурятской культуры Забайкальского края: [email protected] в форматах jpeg, png с пометкой «На конкурс логотипа Чемпионата России». Победителем становится один дизайн-проект, набравший большинство голосов членов жюри.
К участию допускаются все желающие без ограничений по возрасту и роду деятельности. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные работы, так и проекты творческих коллективов. Каждый участник может выставить не более трёх работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Конкурс проводится в заочной форме, сообщает пресс-служба министерства спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 0+.
В Агинском округе выберут логотип чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Организации в этом году исполняется 85 лет
Баскетболистки республики заняли второе место
«Золотой маски» удостоилась артистка Наталия Королёва
В Улан-Удэ отметили Международный день театра
Также здесь закрыты участки, отведённые для лова рыбы
В столице Бурятии расширили пересадочный тариф
Список участников «Голоса кочевников» пополняется
В посёлке Аршан пройдёт чемпионат России по скайраннингу
В конкурсе приняли участие 12 педагогов
Видео появилось в соцсетях
В последние дни марта ожидается тёплая погода
Первое место занял Бурятский государственный университет
О вредящих здоровью зависимостях рассказали в центре общественного здоровья и медицинской профилактики РБ
Раджана Цыренова рассказала о работе клоуном
Там появились электроэнцефалограф и аппарат для наркоза